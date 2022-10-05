Утром — плюс 2 кило на весах: врач перечислил продукты, которые вызывают отеки

Припухлость век, следы от колец на пальцах, врезающиеся резинки носков — это признаки отечности. Иногда она может быть симптомом серьезной болезни, а иногда всего лишь следствием любви к некоторым продуктам.Все мы знаем, что соленая пища провоцирует жажду и ведет к отечности. Аналогично и с алкоголем, особенно если это сочетание пива с соленой рыбой, чипсами, орешками. Но помимо этих, наиболее очевидных продуктов, есть и множество других, вполне традиционных и, казалось бы, безобидных блюд и их сочетаний, которые способны задерживать воду в тканях. И происходит это не только из-за соли, виновниками могут быть сахар и даже сама вода, точнее — ее недостаток, если вы очень мало пьете.«Доктор Питер» задал вопрос урологу Юрию Бахареву: какие продукты могут спровоцировать как скрытую отечность, так и явные, видимые отеки? Некоторые ответы могут вас удивить.врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностикиПочему еда притягивает водуТут всё просто: если в составе определенной пищи или напитка содержатся осмотически активные вещества, которые притягивают на себя воду, — будет отек. Если концентрация этих веществ в плазме, межклеточной жидкости или в клетках повышена, то в эти ткани «притягивается» вода — чтобы разбавить концентрацию. Жидкость там удерживается некоторое время и провоцирует пастозность тканей. Так называют скрытый отек, который можно заметить только по изменениям тканей.Если же возникают проблемы со здоровьем — страдают лимфатическая система, сердце, сосуды или почки, печень, — могут возникать достаточно сильные отеки. Они могут быть на лице и шее, на кистях и стопах, голенях, в области живота.Если вы хотите бороться с отеками, стоит обратить внимание на свой рацион, сокращая до минимума целый ряд продуктов и блюд.Селедка, маринованные огурцы и соленая капустаРазличные виды соленой рыбы — морской, речной, которая приготовлена с использованием высокого количества соли, — провоцируют задержку жидкости в организме.Кроме того, к отекам могут приводить различные виды домашних консервов, приготовленных с использованием маринадов, в которые добавляют соль (и сахар, кстати, тоже). Сюда относят маринованные помидоры и огурцы, грибы, различные виды закруток. Задерживают жидкость и квашенные бочковые овощи, поскольку в них тоже добавляют соль.Соусы и заправкиКетчуп, майонез, соевый соус, горчица — все эти соусы содержат большое количество соли и сахара. Оба этих вещества активно задерживают воду в тканях. Особенно много осмотически активных веществ содержат магазинные продукты.Дополнительно промышленные продукты включают в себя большое количество «пищевой химии», которая также может способствовать задержке жидкости в тканях.Хлеб и булочкиВ различных видах хлеба и выпечки можно выделить достаточно много различных компонентов, которые могут приводить к различным сдвигам в метаболизме. Повышение в тканях уровня натрия или глюкозы, некоторых других ионов может способствовать задержке жидкости.Если вы едите белый хлеб, сдобные булочки вечером, то утром можно отметить легкую отечность рук или ног либо отметить прибавку 1–2 кг веса. Если это магазинные продукты, в них нередко бывает много скрытой соли, сахара и других компонентов.Молоко, кефир и сливкиМолоко и различные молочные продукты, включая кефиры и йогурты, за счет содержания в них фосфатов, кальция, молочной кислоты и других компонентов могут приводить к задержке жидкости в тканях и рыхлости тела. Об этом свойстве молочных продуктов хорошо знают люди, профессионально занимающиеся спортом, — они при подготовке к ответственным соревнованиям, когда проходят «сушки» тела, отказываются от творога, молока, кефира и сыра. Особенно от некоторых видов твердого сыра, поскольку это достаточно жирный и соленый продукт. Кстати, привычка употреблять стакан кефира на ночь иногда может вести к неприятному утреннему симптому — легкой отечности.ФруктыЛюбые виды сладких фруктов, которые содержат высокую концентрацию глюкозы или фруктозы, могут не только приводить к набору веса, если употреблять их в большом объеме, но и к задержке в тканях жидкости. Кроме того, дополнительно возникают вздутие живота и метеоризм, поскольку избыток сахара достигает толстой кишки, где им с удовольствием лакомятся бактерии, выделяя избыток углекислого газа.Кстати, задержка жидкости из-за соли устраняется гораздо легче. Для этого достаточно прекратить прием соленых продуктов и больше пить обычной воды. А вот отечность из-за сладкого устраняется сложнее. Часть глюкозы переходит в жировые клетки, между которыми вода запирается более надежно, чем в других частях тела.Картошка и кукурузные хлопьяЭти продукты могут провоцировать отеки из-за того, что содержат большое количество крахмала. Он расщепляется в организме до простых сахаров, которые отлично тянут на себя воду. Кроме того, в магазинные кукурузные хлопья нередко добавляют сахар, что дополнительно усиливает задержку жидкости.Различные заменители сахараПродукты, в которых вместо сахара добавлены его заменители, особенно искусственные, обладают высокой осмотической активностью. Поэтому они могут провоцировать отечность в тканях, поскольку они тянут на себя воду.Особенно существенно влияют на развитие отеков эти вещества у людей старше 40 лет, когда постепенно возникают проблемы с углеводным обменом, замедляется метаболизм в целом. Поэтому стоит ограничивать потребление любых сладостей, как с натуральным сахаром, так и с его заменителями.