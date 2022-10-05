Глазной тест предскажет риск болезней сердца

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Обычная проверка зрения поможет врачам предсказать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Используемый здесь искусственный интеллект даже определит вероятность смерти в следующие 10 лет.Исследование предполагает, что благодаря сканированию внутренней части глаз можно предсказывать вероятность преждевременной смерти. В этом поможет разработанная программа искусственного интеллекта, способная выявлять ранние признаки проблем с сердцем. Эта программа измеряет толщину небольших артерий и вен в задней части глаза, которые, по мнению ученых, содержит ключевую информацию о здоровье сердца.Если у человека имеются проблемы с кровообращением, они могут спровоцировать утолщение кровеносных сосудов в сетчатке, и в конечном итоге это приведет к потере зрения в случае отсутствия лечения. В исследовании участвовали 88 000 жителей Великобритании, и тест предсказал 54% случаев инфарктов и инсультов, а также 58% смертей от заболеваний сердца. Врачи заявили, что этот тест является неинвазивной альтернативой проверки здоровья сердца при регулярных осмотрах глаз. Это очень важно, если учесть, что сердечно-сосудистые заболевания - основная причиной смерти граждан России, ежегодно они уносит жизни сотен тысяч человек. При этом не существует чётких рекомендаций по поводу того, как часто следует проверять себя на болезни сердца.