Эти пищевые добавки могут навредить вам

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Если вы принимаете какие-то добавки, которые отпускаются без рецепта, то вам нужно очень внимательно следить за своим состоянием. Дело в том, что некоторые из них могут лишь навредить вам.Доктор медицинских наук Ронан Фактора отмечает, что перед приёмом каких-либо добавок нужно проконсультироваться с врачом. Дело в том, что безрецептурные добавки могут сильно навредить здоровью в нескольких случаях.Приём добавок вместе с лекарствами, отпускаемыми по рецепту. Доктор Фактора предупреждает, что экстракты имбиря, чеснока или гинкго могут взаимодействовать с препаратами, которые разжижают кровь, и повышать вероятность возникновения кровотечения. Также взаимодействовать с антидепрессантами способен зверобой, к которому обращаются при депрессии. Белковый порошок. Зарегистрированный диетолог Кэти Макманус не советует принимать протеиновые порошки без наблюдения врача. К тому же учёные обнаружили, что во многих из 134 видов такого порошка присутствуют опасные для здоровья уровни тяжёлых металлов, токсинов, BPA.Добавки для очищения кишечника. Подобные добавки безопасно использовать только в том случае, если их назначил специалист. Иначе вас могут ожидать такие последствия, как обезвоживание, вздутие живота, спазмы, боль в животе. Энергетические добавки. В таких добавках может содержаться опасное количество кофеина. Из-за этого у вас может повыситься давление и ускориться пульс. Добавки для похудения. При комбинации таких добавок или их приёме без наблюдения врача могут быстро возникнуть проблемы со здоровьем. Может дойти даже до вызова скорой из-за учащённого пульса, высокого кровяного давления, изменённого или возбуждённого психического состояния, возможного повреждения почек либо печени, диареи, ректального кровотечения.