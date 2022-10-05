Болезнь Альцгеймера связали с X-хромосомой

Исследование на лабораторных мышах показало возможную связь между старческим слабоумием и X-хромосомой. Раскрывается механизм, который может объяснить, почему женщины чаще сталкиваются со старческим слабоумием и оказываются более уязвимыми.Хорошо известно, что женщины страдают от болезни Альцгеймера приблизительно в два раза чаще мужчин. Ранее высказывалась точка зрения о том, что это просто связано со способностью женщин жить дольше. Во многих странах мира продолжительность жизни женщины выше, чем мужчины, а если человек живёт дольше, то и шанс развития у него старческого слабоумия выше.Механистическая основа этой уязвимости неясна. Одной из возможных теорий является наличие значительно более высоких скоплений токсичного тау-белка в женском головном мозге. Процесс устранения избыточного уровня белка начинается с добавления к нему так называемой химической метки под названием убиквитин. Нарушение функции этого процесса может привести к аномальным скоплениям тау-белка, что и установили учёные из Университета Case Western Reserve. Они искали повышенную активность ферментных систем, которые либо добавляют, либо удаляют эту самую метку с убиквитином. Наблюдение продемонстрировало, что женский мозг демонстрирует более высокую экспрессию X-сцепленного фермента убиквитин-специфической пептидазы 11, по сравнению с мужским. Другими словами, болезнь Альцгеймера может иметь связь с женской X-хромосомой, и её наличие приводит к большему скоплению того самого тау-белка. Результаты исследования дают основу для выявления других факторов, связанных с Х-хромосомой, которые могут объяснить повышенную предрасположенность женщин к старческому слабоумия.