Сомнолог Черкасова предостерегла от сна на спине тех, кто храпит

Некоторые позы во время сна могут сильнее угнетать работу дыхательной системы, предупредила сомнолог София Черкасова.

По словам эксперта, если человек склонен к храпу, ему не стоит спать на спине. Во-первых, в таком положении усиливается сам храп. А во-вторых, отмечает эксперт, возрастает риск остановки дыхания.

Почему еще может быть опасен храп и к кому обращаться, чтобы от него избавиться раз и навсегда – читайте в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://doctor.rambler.ru - Добавил valyuha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь