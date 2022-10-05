Сомнолог Черкасова предостерегла от сна на спине тех, кто храпит
По словам эксперта, если человек склонен к храпу, ему не стоит спать на спине. Во-первых, в таком положении усиливается сам храп. А во-вторых, отмечает эксперт, возрастает риск остановки дыхания.
Почему еще может быть опасен храп и к кому обращаться, чтобы от него избавиться раз и навсегда – читайте в нашем материале.
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