Сомнолог Черкасова предостерегла от сна на спине тех, кто храпит

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Некоторые позы во время сна могут сильнее угнетать работу дыхательной системы, предупредила сомнолог София Черкасова.По словам эксперта, если человек склонен к храпу, ему не стоит спать на спине. Во-первых, в таком положении усиливается сам храп. А во-вторых, отмечает эксперт, возрастает риск остановки дыхания.Почему еще может быть опасен храп и к кому обращаться, чтобы от него избавиться раз и навсегда – читайте в нашем материале.