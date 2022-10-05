Реаниматолог Ханахмедова объяснила, как разные лекарства в сочетании с алкоголем действуют на организм

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Что будет, если совмещать спиртное и, например, витамины, таблетки от аллергии, успокоительные, лекарства от диабета? Объясняет врач.Многие уверены, что прием некоторых аптечных препаратов не обязывает отказываться от спиртного. Как могут помешать друг другу бокал-другой вина и полезные витамины или сахароснижающие таблетки?Реаниматолог рассказала, что происходит с организмом, если те или иные лекарства вы запиваете спиртным.врач анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии-реанимации ГКБ им. В. В. Виноградова (Москва)Почему нельзя пить алкоголь при приеме таблетокАлкоголь разрушает центральную нервную систему. Он изменяет функцию нервных клеток, проникая внутрь.Каждый второй больной алкоголизмом имеет пораженную сердечно–сосудистую систему.Алкоголь поражает поджелудочную железу, влияет на печень, желудок, пищевод.Сильнее всего от алкоголя страдает человеческий мозг.— Алкоголь усиливает действие лекарств, так как и спиртное, и препараты угнетают центральную нервную систему, — рассказала «Доктору Питеру» врач анестезиолог-реаниматолог Ума Ханахмедова. — Это может привести к поражению дыхательного центра в мозге и прекращению дыхания, остановке сердца и летальному исходу. К категорически запрещенным в сочетании с алкоголем препаратам относятся антибиотики, антидепрессанты, седативные и антигистаминные лекарства. При совместном применении они будут усиливать действие друг друга и могут вызывать разные последствия — вплоть до глубокой комы.Также опасность представляет прием вместе с алкоголем препаратов из группы антикоагулянтов (разжижающих кровь), предупреждает эксперт.Алкоголь и противовоспалительные, обезболивающие и жаропонижающие— Все лекарства на основе парацетамола в сочетании с этиловым спиртом обладают гепатотоксическим действием — в процессе их метаболизма образуются вещества, опасные для печени, — рассказывает реаниматолог. — Токсичным это сочетание может оказаться даже при разовом употреблении алкоголя, а уж для тех, кто выпивает регулярно, алкоголь с парацетамолом — прямой путь к поражению печени. Кроме того, парацетамол входит в состав многих популярных комбинированных препаратов, которые принимают для снятия симптомов гриппа и ОРВИ.Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) с алкоголем тоже не дружат, предупреждает врач.— Ацетилсалициловая кислота (она же аспирин) и ибупрофен в сочетании с этиловым спиртом становятся еще более опасными для слизистой оболочки желудка — понижается свертываемость крови, повышается риск развития язвы и желудочно-кишечного кровотечения, — говорит Ума Ханахмедова. — А у людей, которые уже имеют проблемы с ЖКТ, такое сочетание чревато развитием эрозий, язв, движением камней в желчном пузыре.Алкоголь и антибиотики— Употребление алкоголя в любом количестве во время борьбы с инфекцией, вызванной бактериями, может привести к обезвоживанию, нарушению нормального сна и препятствовать естественной способности организма к самовосстановлению, — говорит медик. — А во многих инструкциях к антибактериальным препаратам указано, что их нельзя совмещать с алкоголем. Спиртное блокирует лечебное воздействие антибиотиков и/или вызывает нежелательные реакции. Эффективность терапии уменьшается.При одновременном употреблении алкоголя и антибиотиков происходит тяжелое токсическое поражение печени и других органов, уточняет эксперт.— Кроме того, употребление спиртного может привести к более быстрому выведению лекарства из организма, что снижает его эффективность или, напротив, замедляет вывод остатков препарата, вследствие чего возникают нежелательные симптомы, — рассказывает Ума Ханахмедова. — Под ударом находится не только печень: «коктейль» из алкоголя с противомикробными лекарствами негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, он также опасен для поджелудочной железы и ЦНС.Попадая в организм, алкоголь постепенно расщепляется до углекислого газа и воды — и чем быстрее это происходит, тем меньше вредное воздействие на организм.— Но при одновременном употреблении алкоголя и антибиотиков утилизация спирта замедляется, поскольку антибиотик блокирует фермент алкогольдегидрогеназу, необходимый для расщепления. Из-за этого в крови накапливается ядовитый метаболит алкоголя, который отравляет организм, — говорит врач.Алкоголь и антидепрессантыУпотреблять алкогольные напитки во время лечения антидепрессантами не стоит по нескольким причинам, рассказывает реаниматолог.Усиление побочных эффектов.Неприятные симптомы часто связаны с токсическим действием лекарств, которое возрастает при добавлении спиртосодержащих жидкостей.Усиление симптомов депрессии и тревожности.Алкоголь сам по себе — депрессант, поэтому может аннулировать эффект от лекарств.Несовместимость с некоторыми типами антидепрессантов.Например, при приеме алкоголя на фоне терапии ИМАО может произойти резкий неконтролируемый скачок давления.Усиление седативного эффекта.Алкоголь может в несколько раз усилить действие препаратов, нарушить режим сна и надолго выбить организм из рабочего ритма.Галлюцинации.Совместный прием психоактивных веществ может повлиять на ЦНС, вызывая тяжелые галлюциногенные состояния, требующие немедленной госпитализации и лечения в стационаре.Алкоголь и транквилизаторы, снотворные— Транквилизаторы (анксиолитики) и алкоголь — сочетание крайне неудачное и опасное, — объясняет Ума Ханахмедова. — И этанол, и препараты из группы бензодиазепинов (к ним относится, например, знаменитый феназепам) угнетают деятельность ЦНС. При их совместном действии этот эффект может многократно усиливаться. В результате повышается и степень опьянения, и сонливость, нарушается координация движений, может остановиться дыхание. Провалившись в глубокий сон, человек рискует захлебнуться рвотными массами.Алкоголь и антигистаминные— Многие алкогольные напитки сами по себе могут вызывать и усиливать аллергию, — предупреждает врач. — Антигистамины первого поколения (дифенгидрамин, клемастин, хлоропирамин) имеют седативное действие, а вместе с алкоголем они, как и транквилизаторы, могут усилить эффект друг друга. Антигистаминные препараты второго и третьего поколения уже не вызывают сонливости.Но все три поколения антигистаминов нарушают работу фермента альдегиддегидрогеназы, поэтому усиливается токсическое воздействие алкоголя на печень. А этанол, со своей стороны, снижает антигистаминный эффект.Алкоголь и сахароснижающие препараты, инсулин— Еще одно свойство этилового спирта — снижать уровень сахара в крови, — рассказывает Ума Ханахмедова. — Поэтому очень опасно сочетание алкоголя с лекарствами, которые принимают больные диабетом, — инсулином и другими сахароснижающими препаратами. Алкоголь усиливает их действие и может вызвать гипогликемию — опасное для жизни падение уровня глюкозы — это, кстати, может случиться и со здоровым человеком, если выпить слишком много, особенно натощак.Симптомы легкой начальной гипогликемии — жар, тремор, слабость, повышенная потливость, учащенное сердцебиение. Если вовремя не распознать это состояние, возможно развитие гипогликемической комы, которая может привести к летальному исходу.Алкоголь и мочегонные препараты— Алкоголь усиливает эффект диуретиков, т. е. стимулирует обильное мочеиспускание, — говорит реаниматолог. — Опасное сочетание грозит обезвоживанием, вымыванием минеральных солей (повышает риск ночных судорог) и падением артериального давления до критических значений.Алкоголь и витамины— Витаминные элементы имеют нейтральную совместимость со спиртосодержащими напитками, — поясняет Ума Ханахмедова. — Но принимать одновременно полезные вещества и алкоголь не стоит. Спирт будет вымывать их из организма, и они не успеют оказать никакого положительного воздействия. Принимать препараты можно до употребления алкоголя и после. Такой прием позволит активизировать работу ферментов печени, которые быстрее расщепят этанол. В результате похмельный синдром будет проистекать не так тяжело.