6 лучших щелочных продуктов, на которые стоит обратить внимание

Потребление щелочных продуктов очень важно для поддержания баланса в нашем организме, так как кислая среда может способствовать развитию заболеваний и появлению различных проблем со здоровьем.А вы знаете, что лучший способ обезопасить себя от развития серьезных заболеваний, это поддерживать кислотно-щелочной баланс крови? Возможно, вы, как и большинство людей, не придаете этому особого значения, но очень многие нарушения в организме и заболевания появляются и развиваются именно тогда, когда этот баланс нарушается и среда становится кислой. А происходит это из-за неправильного питания. К сожалению, сегодня рынок пищевой продукции перенасыщен блюдами повышенной калорийности и кислотности. Обработанные злаки (рафинированные), полуфабрикаты, красное мясо, — это лишь часть длинного списка продуктов, обладающих данными негативными свойствами.Если же прибавить к этому стресс и токсичные вещества, выбрасываемые в окружающую среду, то нет ничего удивительного в том, что с каждым годом в мире становится все больше и больше больных людей. Однако благодаря продуктам, богатым антиоксидантами и необходимыми питательными веществами, можно держать уровень pH крови (кислотно-щелочной баланс) под контролем. Это позволит избежать негативных последствий. Очень важно включить такие продукты в свой ежедневный рацион6 щелочных продуктов для вашего здоровья1. ШпинатОдним из наиболее полных с точки зрения питательной ценности продуктов является шпинат. В нем содержатся витамины, минералы, белки и пищевые волокна(клетчатка), которые благотворно сказываются на функционировании органов нашего тела.Как и другие овощи зеленого цвета, шпинат богат хлорофиллом, подщелачивающим веществом, очень полезным для крови.Потребляя шпинат, вы обеспечите свой организм:Витаминами (А, С, В2, В9, Е и К)Минеральными веществами (марганец, магний, калий, кальций и железо)Диетическими пищевыми волокнами2. Цветная капустаЦветная капуста относится к овощам из семейства крестоцветных. В народной медицине они ценятся благодаря свойству очищать организм от токсинов и снижать уровень холестерина в крови. В цветной капусте также содержится большое количество антиоксидантов, которые, как известно, ингибируют окислительные процессы и замедляют рост некоторых видов раковых клеток. И хотя она не так популярна, как другие овощи, цветную капусту было бы неплохо потреблять регулярно для восстановления и поддержания кислотно-щелочного баланса в организме.Цветная капуста является источником:Витаминов (А, С и К)ГлюкосинолатовХлорофиллаМинеральных веществ (калий, цинк и железо)3. ОгурецГлавное преимущество огурцов — то, что они на 95% состоят из воды. Это не только делает их одним из самых низкокалорийных продуктов, но и одним из наиболее щелочных. В огурце содержится значительное количество антиоксидантов, например таких, как лигнаны, они эффективны для профилактики различных хронических заболеваний. Но самое лучшее, это универсальность огурцов, ведь их можно включить в огромное количество блюд.В огурцах содержатся следующие питательные вещества:Витамины (А, С, К и витамины группы В)Минеральные вещества (магний, селен, медь, калий, железо и цинк)4. БрокколиБрокколи — настолько питательный и полезный продукт, что ее желательно есть по 4 порции в неделю.Этот овощ является источником хлорофилла, антиоксидантов и диетических пищевых волокон, которые снижают уровень кислотности крови и способствуют выведению токсинов.Брокколи рекомендуют для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, поддержания обменных процессов в организме и укрепления иммунной системы.Это источник таких питательных веществ, как:Витамины (А, В2, В6, В9, С и К)Минералы (марганец, калий, магний и кальций)Растительный белок5. АвокадоМногие люди сознательно исключают авокадо из своего рациона, так как 85% его калорий приходится на жиры.И тем не менее, это большая ошибка. Ведь речь идет о полезных жирах, а совсем не о тех, которые виновны в появлении лишнего веса. Даже напротив, авокадо помогает снижать уровень холестерина в крови и способствует повышению липопротеинов высокой плотности. Авокадо снижает кислотность в организме и защищает от развития воспалительных процессов.В авокадо вы можете найти:Диетические пищевые волокнаВитамины (В5, В6, В9, С и К)Калий6. ЛимоныИз-за вкуса, которым обладает лимон, многие считают, что относится к кислотным продуктам. Но это не так, на самом деле это самый что ни на есть щелочной продукт. В каждом фрукте уровень pH достигает отметки 9,0, что в процессе пищеварения способствует подщелачиванию крови.Кроме того, лимон — это источник:Витаминов (А, С и Е)Минеральных веществ (калий, железо, цинк и магний)Диетических пищевых волоконАнтиоксидантовВышеперечисленные продукты обладают подщелачивающими свойствами, их можно смело включать в свой ежедневный рацион. Постарайтесь потреблять их регулярно и, по-возможности, заменить ими продукты, способствующие повышению кислотности в организме.