Чем полезны объятия для человека — 4 причины чаще обниматься

Это, пожалуй, самый простой способ стать чуточку счастливее.Четыре объятия в день нужны для выживания. Восемь — для нормальной жизни. Двенадцать — для прорыва. Наверняка вам попадались такие рекомендации в социальных сетях, книгах и статьях. Рассказываем о том, как это работает и почему «обнимашки» так полезны для здоровья.Выброс окситоцинаОкситоцин называют гормоном привязанности. Он повышает уровень доверия между людьми, делает нас более нежными и удовлетворенными. Окситоцин снижает воздействие кортизола, гормона тревожности (в наши дни его избыток наблюдается практически у всех). Благодаря окситоцину происходит мягкое снижение кровеносного давления, а это уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.Замечено: одинокие люди подвержены риску того же инфаркта значительно больше. Если вы не можете заснуть, ворочаетесь в постели, мучаясь невесёлыми мыслями, можно прибегнуть к определённым препаратам (по назначению врача, разумеется), уныло считать овец, а можно минут десять понежиться в чьих-то объятиях — сон придёт сам собой. Это тоже «магия» окситоцина.Кстати, если говорить о взаимодействии между людьми, замечен и такой эффект: больше объятий — лучше отношения. Конечно, когда конфликт зашёл слишком далеко, «обнимашками» проблему не решить. Но для поддержания тёплой атмосферы в паре, компании друзей или даже коллег традиция обнимать друг друга — при встрече, прощании и просто так, от избытка чувств — способна поднять коммуникацию на иной уровень без долгих и порой утомительных дискуссий.Выброс эндорфинаЭндорфины — это химические соединения, которые вырабатывает мозг. По своему воздействию на тело они сходны с опиатами и обладают обезболивающим эффектом. Когда малыш падает или ударяется обо что-то, он инстинктивно бежит к маме, чтобы она поцеловала, обняла и утешила его. Объятия и вообще нежные прикосновения могут снизить остроту болевых ощущений.Стимуляция вилочковой железыЭтот загадочный орган находится у нас за грудиной. В детстве именно вилочковая железа в большей степени ответственна за формирование иммунитета организма. Лёгкое давление на грудь с позитивным эмоциональным зарядом стимулирует её и включает внутреннюю систему защиты.Стимуляция нервной системыОбъятия дают определённую биоэлектрическую реакцию, успокаивающую нервы. Кожный покров человека, которого обнимают, как бы получает информацию о том, что мир безопасен и дружелюбен, а сам человек — принят и кем-то любим.Конечно, взрослый не умрёт без объятий, но качество жизни, а также её продолжительность, может снизиться. В большом городе — большие перспективы, но и вероятность оказаться одиноким в толпе также велика. Поэтому имеет смысл позаботиться о себе, если вы, например, живёте один и изменений в ближайшее время не предвидится.Попробуйте массаж. Хороший массажист даст вашему телу всю гамму необходимых ощущений. Нет такой возможности? Не ленитесь массировать себя сами. О простых техниках самомассажа читайте в статье по ссылке.Нежно взять себя за плечи и сказать какие-то добрые слова, вслух или про себя — это не стыдно, не смешно, а очень даже полезно для здоровья.