Диетолог рассказала, кому категорически нельзя употреблять красное мясо
Диетолог Роксана Эхсани заявила, что при частом употреблении красного мяса повышаются уровень холестерина и кровяное давление. Она также упомянула и о риске возникновения диабета, передает издание ETNT.
Главная опасность состоит в неправильном приготовлении такого мяса. Так, если оно подгорело, то образуются канцерогены. А в беконе, колбасе и сосисках содержится много соли, так как они считаются переработанным мясом.
От постоянного употребления красного мяса следует отказаться людям с повышенным холестерином, с альфа-гал синдромом, с ишемической болезнью сердца и с болезнями почек.
Также увлекаться гамбургерами и стейками не стоит тем, кто имеет предрасположенность к болезням сердца.
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