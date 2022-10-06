Откуда берётся неприятный запах при мочеиспускании

К британскому доктору Элли Кэннон обратилась в целом здоровая и подтянутая женщина 76 лет без явных проблем с самочувствием. Недавно она ощутила неприятный запах при опорожнении мочевого пузыря, женщина не ощущает боли, но теперь стремится не посещать общественные туалеты.Неприятных запах после мочеиспускания, как правило, свидетельствует о инфекциях мочевыводящих путей. Но если вы не имеете других классических симптомов ИМП вроде болей и тяги к частому опорожнению мочевого пузыря, то, возможно, это что-то другое. Лучше всё-таки сделать анализы, в чем вам может помочь врач общей практики. Это и тест с полоской, который ищет клетки крови и изменения в моче, и вторичный тест, где вашу мочу исследуют в лаборатории для поиска бактерий.У пожилых женщин наблюдается бессимптомная бактериурия: в мочевыводящих путях начинают расти разного рода патогены, которые не вызывают инфекций. Как раз их и обнаружит второй тест. Также изменение запаха мочи могут быть связаны с выделениями из влагалища, что довольно часто наблюдается после менопаузы из-за изменений в тканях вульвы.Наконец, некоторые лекарства вроде витаминных добавок или антибиотиков способны поменять запах мочи, об этом можно узнать у фармацевта. Ещё одной причиной является обезвоживание, либо употребление в пищу определенных продуктов вроде спаржи. Попробуйте пить больше воды и посмотрите, решит ли эту проблему.