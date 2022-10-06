Что такое метеозависимость и как её победить

Погода меняется, когда большие воздушные массы начинают перемещаться под влиянием разных физических сил. Линию соприкосновения двух разных воздушных масс называют атмосферным фронтом. С перемещением атмосферного фронта довольно резко изменяется температура, давление, влажность воздуха. На наше самочувствие особенно сильно влияют изменения атмосферного давления.По каким частям тела колебания температуры, давления, влажности бьют сильнее всего.Как проявляется метеозависимостьЗачастую весьма болезненные реакции тела на смену погоды люди заметили давно, ещё во времена Гиппократа. Но признали как медицинский факт лишь в XX веке, когда появилась возможность подсчитать страдальцев и статистически сверить их показания. Так родилась наука под названием биометеорология человека. Она изучает проявления метеозависимости.Вот список слабых мест организма, по которым, согласно исследованиям, погода бьёт активнее и болезненнее всего.Кости ломитПовышение влажности, снижение температуры, колебания атмосферного давления — такие климатические перемены многие люди, что называется, нутром чуют: болью в суставах и конечностях в целом. В 2007 году The American Journal of Medicine опубликовал результаты исследования, проведённого учёными из Медицинского центра Тафтса (Бостон, Массачусетс). Медики проанализировали жалобы 200 пациентов и установили взаимосвязь между колебаниями погоды и болезненностью суставов.Так что тот, кто жалуется на спину в преддверии плохой погоды, не врёт. Правда, механизм этой связи учёные ещё не установили. Выдвигаются лишь предположения: мол, повышенная влажность и сниженное атмосферное давление становятся причиной отёка тканей вокруг суставов. А отёк, в свою очередь, раздражает нервные окончания, вызывая боль.Давление скачетИменно на это чаще всего жалуются метеочувствительные люди. При снижении атмосферного давления (так даёт знать о себе приближающийся циклон) организм понижает кровяное давление, чтобы избежать излишней нагрузки на стенки сосудов. Отсюда недомогания, которые люди, в частности гипотоники, и без того живущие с хронически пониженным давлением, испытывают накануне плохой погоды.Зимой же под удар попадают те, кто страдает гипертонией. Дело в том, что холод сужает кровеносные сосуды. При этом сердце, чтобы согреться, работает быстрее, активно качает кровь. И это приводит к увеличению кровяного давления. Такую комбинацию суженных сосудов и повышенного давления медики считают одной из причин роста числа сердечных приступов в зимний сезон.Голова раскалываетсяИзменения погоды учёные называют одной из причин, вызывающих головную боль. Резкая смена атмосферного давления, падение температуры, ветер и поднимаемая им пыль — вот что чаще всего заставляет нас морщить лоб от дискомфорта.Есть предположение, что такая реакция — один из защитных механизмов, которые человеческое тело приобрело за время эволюции. Вот представьте: портится погода, собираются тучи, начинается шторм… Как загнать любопытного и деятельного примата в укрытие? Головная боль — возможный способ.Начинается аллергияМногие знают, что аллергические реакции меняются в зависимости от сезона. Весной и осенью их вызывает пыльца некоторых растений. Летом особую роль играет аллергенная зелень, например ядовитый плющ. Поздней осенью и зимой в дело вступает любящая влажность плесень…Однако иногда аллергия может быть вызвана не веществами-аллергенами, а изменениями погоды. Яркий пример — холодовая крапивница, кожная реакция, возникающая в ответ на контакт с морозным воздухом или ледяной водой.Ещё один пример — неаллергический ринит. Симптомы у него те же, что и у аллергического: заложенный нос, слезящиеся глаза, бесконечное чихание, натужный кашель — в общем, классическая аллергическая реакция. Вот только часто причина неаллергического ринита не пыльца или плесень, а холодный воздух и повышенная влажность.Резкое похолодание с увеличившейся влажностью могут стать причиной и приступа астмы.Нервы сдаютЧем хуже погода, тем хуже настроение. Но стоит проглянуть солнышку, и мир снова светлеет. И да, это нам не кажется: однозначная связь между погодой и эмоциональным состоянием доказана многочисленными исследованиями. Именно этим обусловлен рост числа психических обострений в межсезонье, когда атмосферное давление, температура, влажность и прочие климатические показатели прыгают от минимума к максимуму, и всё в один день. Понятие сезонной депрессии тоже связано с изменениями погоды.Особенно любопытен ветер. Если влажный, свежий, умеренный морской бриз чаще всего оказывает успокаивающее действие, то резкие, сухие, пыльные (сильно наэлектризованные) ветра нередко заставляют людей становиться нервными, невнимательными, агрессивными.Однако этим влияние погоды на человеческий организм не исчерпывается. Так что же делать метеочувствительным людям?Как победить метеозависимостьНа самом деле это не так уж и сложно. Исследователи давно заметили, что сила, с которой человек реагирует на изменение погоды, зависит от его психологических особенностей. Если на пальцах: чем уравновешеннее, тем реакция слабее; чем тревожнее, нервознее, тем она мощнее. И это, в общем-то, понятно: ведь наша способность успешно адаптироваться к окружающим условиям зависит от состояния нервной системы.Поэтому первый шаг, который важно сделать в борьбе с метеозависимостью, — успокоиться. Чтобы вернуть себе душевное равновесие:Откажитесь от вредных привычек: злоупотребления алкоголем, сигаретами, кофе, чаем, сладким.Приведите к норме режим дня: спите не менее 8 часов.Контролируйте свои эмоции в течение дня. Если есть возможность не ввязываться в конфликт, не ввязывайтесь.Увеличьте физическую активность: больше гуляйте или, например, займитесь йогой. Это снизит уровень тревожности.Здоровый образ жизни — лучшее лекарство от метеозависимостиВторой шаг — понимание, что метеозависимость вторична. Погодные реакции всего лишь обнажают уже существующие слабые места. Если у вас нет проблем с суставами, то и болеть «на погоду» вряд ли что-то будет. То же касается аллергии, скачков давления и всего остального: дискомфорт проявляется лишь в том случае, если вы имеете к нему предрасположенность. Поэтому важно заняться первичным заболеванием, обратившись за консультацией к терапевту.Помимо прочего, терапевт может порекомендовать вам:Витамины: их недостаток может ухудшать самочувствие во время изменений погоды.Адаптогены: они повышают способность организма подстраиваться под погоду в том числе.Массажи, лечебную физкультуру, расслабляющие и тонизирующие ванны. Это те факторы, которые помогут снять тревожность и в итоге отстоять свои суставы (давление, голову) у климатических перемен.