Эксперт назвал главную опасность пива

Употребление пива, особенно людям с заболеваниями сердца, может обострить существующие заболевания и стать причиной отеков, заявил психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев."Если брать печень, то она оказывается наиболее частой мишенью. Более рискованно употребление пива людям с сердечной патологией и почечной, потому что это может привести к отекам и усугубить ситуацию. Хотя, нельзя сказать, что те же крепкие напитки не поражают печень или почки",– рассказал он в беседе с "Вестями Московского региона".Эксперт отметил негативное влияние алкоголя на человеческий организм. При этом он пояснил, что опасность употребления спиртных напитков зависит от количества этанола, содержащегося в организме. По словам эксперта, в летнее время употребление слабых алкогольных напитков, в том числе пива, увеличивается. Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Валентин Скрябин заявил, что пожилые люди, употребляющие алкоголь, подвержены риску возникновения безболевого инфаркта миокарда. Кроме того, лекарства, которые представители старшего поколения могут принимать из-за хронических заболеваний, чаще всего плохо сочетаются с подобными напитками.Помимо этого, психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил, что употребление алкоголя способствует появлению или усилению симптомов тревожного, депрессивного и других ментальных расстройств.