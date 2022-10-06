Названо вещество, которое заставляет лучше думать и запоминать после 40 лет, — объясняем, где его искать

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Исследователи из Техасского университета выяснили, что благодаря этой волшебной кислоте улучшается структура мозга и когнитивные способности. Эффект оказался наиболее впечатляющим у людей среднего возраста.С возрастом сообразительность, умение запоминать и просто размышлять постепенно снижается. А очень хочется повернуть время вспять. Как оказалось, это вполне реально. Ученые из Техасского университета выяснили, что состояние нашего мозга сильно зависит от жирных кислот омега-3. И чем больше их обнаруживается в организме (в пределах разумного, конечно же), тем лучше когнитивные способности.— Наличие, по крайней мере, некоторого количества омега-3 в эритроцитах было связано с лучшей структурой мозга и когнитивной функцией здоровых добровольцев в возрасте от 40 до 50 лет, — сообщили исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио в Neurosciencenews.В исследовании участвовали 2183 добровольца, их средний возраст составил 46 лет. Ученые оценивали концентрацию омега-3 в эритроцитах, показатели МРТ и когнитивные маркеры старения мозга. Удалось выяснить, что более высокое содержание в крови полезных жирных кислот напрямую связано с объемом гиппокампа — структуры мозга, которая играет роль в обучении и хорошей памяти.— Мы пришли к выводу, что, если диета включает некоторое количество омега-3 жирных кислот, вы уже защищаете свой мозг от большинства показателей старения, которые мы наблюдаем в среднем возрасте, — объяснила доцент кафедры демографических наук в Институте болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний Клаудия Сатизабал.Также люди, потреблявшие омега-3 в достаточном количестве, лучше мыслили абстрактно, разбирались в сложных концепциях благодаря логическому мышлению.— Жирные кислоты омега-3 являются ключевыми микроэлементами, которые укрепляют и защищают мозг, — уверена соавтор исследования научный сотрудник Института Биггса Дебора Мело ван Лент. — А наше исследование — первое, которое наблюдало этот эффект у людей среднего возраста.Пока исследователи не разобрались, как именно омега-3 защищают мозг. Есть предположение, что всё дело в противовоспалительном эффекте жирных кислот.— Мы еще не всё понимаем, но показываем, что, если вы хоть немного увеличите потребление омега-3, вы защитите свой мозг, — уверена Сатизабал.Продукты, богатые омега-3:рыбий жир — 99,9 грамма в 100 граммах продукта;льняное семя — 18,1 грамма;печень трески — 15 граммов;рапсовое масло — 10,3;оливковое масло — 9;грецкие орехи — 6,8;скумбрия — 5,3;тунец — 3,2;сельдь — 3,1;форель — 2.6;лосось — 2,3;палтус — 1,8;соевые бобы — 1,6;пророщенный овёс — 1,4.В сутки взрослому человеку требуется 2 грамма омега-3.