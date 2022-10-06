Вонючий признак, который указывает на заболевание десен

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Неприятный запах изо рта может быть одним из многих признаков того, что у вас заболевание десен.Многие из нас опасаются неприятного запаха изо рта с социальной точки зрения. Мы регулярно чистим зубы, чтобы убедиться, что наши зубы не только здоровы, но и чтобы предотвратить нежелательные запахи изо рта. Однако это может иметь более серьезные последствия, влияющие на наше здоровье.Неприятный запах изо рта может быть признаком гингивита.«Одной из причин неприятного запаха изо рта является гингивит, который представляет собой легкую форму заболевания десен», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Другие симптомы, обнаруженные на деснах, которые являются частью десны вокруг основания ваших зубов, включают:РаздражениеПокраснениеПрипухлост«Регулярная чистка зубов, использование зубной нити и межзубных очистителей может помочь уменьшить накопление бактерий во рту, а также снизить риск заболевания десен, а также помочь справиться с ним, как только оно начнется. Поддерживая хороший уход за полостью рта с регулярной чисткой зубов щеткой и зубной нитью, вы можете устранить большинство типов дыхания. Однако, если проблема не устранена, важно, чтобы вы посетили врача для дальнейшего расследования», - советует терапевт.Заболевание возникает из-за скопления налета на зубах.Если зубной налет не удаляется должным образом путем чистки зубов щеткой и зубной нитью, он накапливается и раздражает десны.Для предотвращения заболевания десен в первую очередь следует:Чистите зубы не менее двух раз в деньНе смывайте зубную пасту после чисткиЕжедневно чистите пространство между зубами с помощью зубной нити или межзубных ершиковМеняйте зубную щетку каждые один-три месяцаДелайте регулярные стоматологические осмотры