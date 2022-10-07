Может ли болеть голова из-за повышенного давления? Отвечает невролог

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Обычная история: у человека заболела голова, он измеряет давление и видит, что оно повышенное, из чего делает вывод, что это и есть причина боли. Связь логичная, но увы, иногда обманчивая, сообщила врач-невролог, член международного общества по болезни Паркинсона и болезням движения и Европейской академии неврологии Наталья Ардаширова.По оценкам ВОЗ, ежегодно от 50 до 75% взрослого населения мира в возрасте от 18 до 65 лет испытывает головную боль. В клинической практике выделяется более 150 видов головной боли, и гипертония входит в пятерку наиболее частых причин ее развития. При повышенном давлении боль в затылке беспокоит в основном по утрам, она отличается умеренной интенсивностью и проходит после приема гипотензивных препаратов.По словам Натальи Ардашировой, в международной классификации головной боли 3-его пересмотра, которой сейчас пользуются врачи, давление может быть причиной головной боли тогда и только тогда, если систолическое (верхнее) артериальное больше 180 и/или диастолическое (нижнее) выше 120 мм рт.ст.«Должна быть зафиксирована четкая причинно-следственная связь: головная боль развилась в то же время, что и поднялось давление, усиливается при дополнительном повышении давления или уходит при его нормализации».Врач отметила, что умеренное повышение артериального давление может быть реакцией на стресс или физическую нагрузку. Головная боль, особенно сильная — это стресс для организма, и в ответ на него может повышаться артериальное давление.«То есть высокие цифры, которые вы видите на тонометре — не причина головной боли, а следствие».Чтобы определить истинную причину болезненных ощущений, Ардаширова рекомендует вести дневник головной боли. Записывайте время, когда появилась боль, ее локализацию (в затылке, в глазах и т.п.), характер (пульсирующая, давящая), интенсивность, факторы, которые могли ее вызвать (стресс, бессонница), какими средствами удалось ее снять.С этими записями необходимо обратиться на прием к врачу-неврологу. Дневник поможет его определить диагноз, назначить обследование и лечение.«Безусловно, стоит понаблюдать и за давлением: измерять утром и вечером в течение 7-10 дней и записывать результаты. Если давление часто выше 140/90, то стоит обратиться и к кардиологу для назначения препаратов, снижающих артериальное давление».