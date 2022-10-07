Может ли болеть голова из-за повышенного давления? Отвечает невролог
По оценкам ВОЗ, ежегодно от 50 до 75% взрослого населения мира в возрасте от 18 до 65 лет испытывает головную боль. В клинической практике выделяется более 150 видов головной боли, и гипертония входит в пятерку наиболее частых причин ее развития. При повышенном давлении боль в затылке беспокоит в основном по утрам, она отличается умеренной интенсивностью и проходит после приема гипотензивных препаратов.
По словам Натальи Ардашировой, в международной классификации головной боли 3-его пересмотра, которой сейчас пользуются врачи, давление может быть причиной головной боли тогда и только тогда, если систолическое (верхнее) артериальное больше 180 и/или диастолическое (нижнее) выше 120 мм рт.ст.
«Должна быть зафиксирована четкая причинно-следственная связь: головная боль развилась в то же время, что и поднялось давление, усиливается при дополнительном повышении давления или уходит при его нормализации».
Врач отметила, что умеренное повышение артериального давление может быть реакцией на стресс или физическую нагрузку. Головная боль, особенно сильная — это стресс для организма, и в ответ на него может повышаться артериальное давление.
«То есть высокие цифры, которые вы видите на тонометре — не причина головной боли, а следствие».
Чтобы определить истинную причину болезненных ощущений, Ардаширова рекомендует вести дневник головной боли. Записывайте время, когда появилась боль, ее локализацию (в затылке, в глазах и т.п.), характер (пульсирующая, давящая), интенсивность, факторы, которые могли ее вызвать (стресс, бессонница), какими средствами удалось ее снять.
С этими записями необходимо обратиться на прием к врачу-неврологу. Дневник поможет его определить диагноз, назначить обследование и лечение.
«Безусловно, стоит понаблюдать и за давлением: измерять утром и вечером в течение 7-10 дней и записывать результаты. Если давление часто выше 140/90, то стоит обратиться и к кардиологу для назначения препаратов, снижающих артериальное давление».
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