Оранжевый сезон: чем полезно манго и как много его можно съесть?

Холодная пора – время, когда нужно усилить потребление полезных витаминов и микроэлементов, дабы пережить зиму без проблем. В связи с этим стоит обратить свое внимание на манго – фрукт, который в Индии и Таиланде зовется «королем фруктов». Диетолог Марият Мухина рассказала журналистам «Слово и Дело», чем полезен манго и как часто им можно питаться.По словам диетолога, это не только вкусный и полезный фрукт. Он также вмещает в себя невероятное количество полезных для нашего организма элементов. Помимо витаминов В1,2,5 и 6, в нем также находятся витамины A, C, D, K и E. Такое разнообразие может принести немало пользы.Вот только слишком налегать на фрукт не стоит. Манго содержит огромное количество быстрых углеводов, из-за чего его вряд ли можно рекомендовать людям с диабетом второго типа и тем, кто хочет сбросить лишний вес. Поэтому Марият Мухина советует потреблять не более десяти граммов продукта ежедневно.