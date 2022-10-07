Оранжевый сезон: чем полезно манго и как много его можно съесть?
По словам диетолога, это не только вкусный и полезный фрукт. Он также вмещает в себя невероятное количество полезных для нашего организма элементов. Помимо витаминов В1,2,5 и 6, в нем также находятся витамины A, C, D, K и E. Такое разнообразие может принести немало пользы.
Вот только слишком налегать на фрукт не стоит. Манго содержит огромное количество быстрых углеводов, из-за чего его вряд ли можно рекомендовать людям с диабетом второго типа и тем, кто хочет сбросить лишний вес. Поэтому Марият Мухина советует потреблять не более десяти граммов продукта ежедневно.
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