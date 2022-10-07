Что лечит ладан?

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Целебные свойства ладана трудно переоценить. Ладан исцеляет душу и тело: оздоравливает печень, помогает при головных болях и даже улучшает общее состояние онкобольных после облучения.Босвеллия – дерево-реликт, его родина – Аравийский полуостров, еще это знаменитое дерево произрастает в Индии и в восточной Африке. Босвеллия играет важную культовую роль и используется в религиозных обрядах на протяжении нескольких тысяч лет. Босвеллия дарит людям свою лечебную смолу (ладан), которая обладает целительными качествами для тела и души.Ладанное дерево (босвеллия): лечение и противопоказанияВнешний видВысота и внешний вид дерева зависят от ареала произрастания. Как правило, это дерево с 2-3 стволами, пышной кроной, его листья имеют перьеобразную форму, ствол и крона высотою не более 5 м.Тонкая кора ствола серовато-пепельного, красноватого или зелёного с сероватым оттенком цвета. Периодами дерево сбрасывает кору, тем самым давая место новой.Цветет босвеллия в конце мая мелкими белыми цветами.Лечебная смолаКамедь-смола продуцируется у босвеллеи после 9 летнего возраста. Чтобы получить лечебную смолу, кору надрезают. Из надрезов появляется бледно-опаловая жидкость, которая на открытом воздухе трансформируется в полупрозрачную смолу с легким бальзамическим ароматом. Отсюда и происходят названия «курительная смола» или «ладанное дерево». В лечебных целях используют камедь-смолу, ее собирают в конце февраля - начале марта. Целебными свойствами также обладает экстракт босвеллеи. Смола на 1/3 состоит из камеди. В ней присутствуют эфирные масла, босвеллиевая кислота, полисахариды, ацетат инценсола и углеводороды.Застывшая смола подвергается выпариванию для выработки эфирного масла.Целебные свойстваЛадан подогревают и вдыхают его пары с целью улучшения психического и эмоционального состояния. Пары ладана действительно оказывают успокоительный эффект.Ладан очищает жилье, воду и организм человека от микробов. Он обезболивает, снимает воспаление и укрепляет иммунитет. Аналогичным образом воздействует на организм экстракт босвеллеи.Польза эфирного масла ладанного дереваУкрепляет нервную систему.Запускает процесс обновления клеток, активизирует рассасывание воспалительного процесса.Убивает вредные микроорганизмыУлучшает подвижность суставов при ревматизме.Угнетает процесс разрастания опухолей в кишечнике и поджелудочной железе.Оздоравливает печень и матку.Убирает головные боли.Улучшает общее состояние здоровья после облучения.Народный опытЭкстракт и камедь-смола не считаются лекарствами в официальной медицине. В былые времена ладан выступал главным антисептиком, который использовали целители.Экстракт босвеллеи можно притобрести в специализированных точках продажи, его практикуют приверженцы Аюрведы. Прежде чем использовать ладан, стоит ознакомиться с инструкцией и следовать ей.Есть мнение, что:Масло ладанного дерева тормозит деградацию хряща, активирует ток крови у больного.Активирует эффект медикаментов при лечении ревматизма, язвенного колита, болезни Крона.Способствует избавлению от отёков.Нормализует сон, укрепляет нервную систему, ослабляет чувство тревоги.Благотворно воздействует при лечении печени и сахарного диабета II типа.Способствует снижению высокого давления.Пары ладана «углубляют» дыхание, по этой причине его пары целительны при лечении бронхиальной астмы. Составляющие пара снижают тревожность, которая может вызвать астматический приступ.В доме ладан используют в ароматерапия для лечения депрессии. Вдыхать пары ладана рекомендуется пожилым людям для укрепления равновесия при ходьбе, мышц и улучшения памяти.Использование ладана1. При лечении легочных недугов растворить менее горошинки ладана в спирте и выпить.2. Если тревожат суставы, их растирают мазью из ладана с вазелином. Перед применением смесь целесообразно подогреть.3. При воспалении миндалин, насморке, заболеваниях гортани, увеличении щитовидной железы рекомендуется проводить ингаляции с ладаном.4. Боли в желудке и задержку стула лечит спиртовая настойка с ладаном.5. Курением ладана обрабатывают помещение, в котором долго лежит больной.Использование эфирного масла ладана1. С целью лечения простуд рекомендуется вдыхать пары ладана через ингалятор.2. При сбоях менструации и с целью укрепления стенки матки рекомендуется пить 2 капли масла ладана, разведенного водой, в комплексе с ваннами и деликатным массажем внизу живота.3. Ванна с несколькими каплями масла ладана омолаживает и расслабляет.4. Чтобы снять жар, рекомендуется слегка потереть маслом ступни ног и лимфатические узлы в области шеи.5. Смазывать язвы во рту.6. Полоскание раствором масла полости рта избавит от запаха и кровоточивости десен.7. Растирание маслом снимет боль после ушиба и растяжения связок.8. Масло ладана можно использовать и самостоятельно, и сочетать с маслом цитрусовых, авокадо, бергамотовым.Ладан полезен для женщинЭфирное масло вводят в косметические продукты, устраняющие угревую сыпь, покраснения и высыпания.Масло ладана «запускает» лимфодренаж и кровоток, убирает отёчность.Масло ладана входит в состав продуктов по уходу за волосами против перхоти и для усиления роста волос.Рецепт целительной настойкиТехнология приготовления: 7 г ладана растворите в 15 мл медицинского спирта. Посуду со смесью отправить в теплое и темное место на семь дней. Употреблять не чаще 2 раз в день по 10 капель.Целительная мазьТехнология приготовления: Взять по 10 г смолы и растительного масла, ввести в смесь по 100 г вазелина и свиного растопленного жира. Ингредиенты нагреть водяной бане до получения однородной массы.Мазью рекомендуется смазывать проблемные участки у лежачих больных для профилактики пролежней.Приобретение и хранениеМасло босвеллеи можно приобрести как синтетический продукт и как натуральный.Аромамасло изготавливают из синтетических ингредиентов, для лечебных целей такое не подходит.Приобретать натуральное масло ладана и его экстракты рекомендуется в специализированных точках, где обычно имеются аюрведические продукты. Вы не отыщете их в аптеке и парфюмерном магазине. На упаковке, как правило, нанесено латинское название растения. «Essential oil» значит, что масло натуральное. Емкость для масла не должна быть из пластика, только стеклянной. Запах в идеале чистый, без прогорклости.Ограничения. Ладан и экстракт особых противопоказаний не имеют, но существуют определенные ограничения:Не применять при индивидуальной непереносимости.Беременным перед применением проконсультироваться с гинекологом.Применять масло или экстракт растения только смешивая с водой, так как они имеют в составе много биоактивных веществ.Не допускать попадание смолы в глаза.Перед использованием препаратов из смолы босвеллеи проконсультироваться с доктором.