Разгадана загадка болезни Крона

Новое исследование, вполне возможно, разгадало связанную с болезнью Крона загадку. Это воспалительное заболевание кишечника, при котором иммунитет вместо посторонних микробов атакует собственный пищеварительный тракт.Ещё во время прошлых исследований было замечено, что у большинства жертв болезни Крона присутствуют определённые генетические изменения или мутации. Они делают клетки слизистой кишечника более уязвимыми к повреждениям. Но тайна этого заболевания стала ещё более прочной, когда выяснилось, что у половины всех жителей США такая же генетическая мутация, но далеко не все они заболевают болезнью Крона.И вот учёные Нью-Йоркского университета в ходе экспериментов с лабораторными мышами и тканями человека впервые доказали, что иммунные защитники здоровых людей или Т-клетки выделяют белок под названием ингибитор апоптоза 5 (API5), который сигнализирует иммунитету о необходимости перестать атаковать клетки слизистой кишечника. Именно за счет этого белка мы и обретаем дополнительный уровень защиты от аутоиммунных повреждений, благодаря чему даже имеющие мутации люди не страдают от расстройства кишечника. Но норовирусная инфекция блокирует секрецию API5 клетками у мышей с формой болезни Крона, убивая при этом клетки слизистой кишечника.Таким образом подтверждается теория о том, что API5 защищает большинство людей с мутацией от болезни Крона до тех пор, пока второй её триггер вроде норовирусной инфекции не подтолкнет некоторых людей к началу этого заболевания. А полученные данные можно использовать для разработки новых методов лечения и профилактики болезни Крона.