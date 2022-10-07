Голод зависит от времени приёма пищи

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Чем позднее мы питаемся, тем более голодными являемся на следующий день. А всё это грозит ожирением, как показало исследование ученых из Brigham and Womens Hospital в Бостоне.Хорошо известно утверждение о том, что поздний приём пищи вреден для талии. Но многих людей интересовало, почему если мы съедаем, к примеру, 1 000 калорий в 6 вечера, это не приведёт позднее к появлению лишних килограммов, а при употреблении 1 000 калорий в 10 вечера, напротив, приведет. Кто-то говорил о том, что что во сне те-то наш организм якобы медленнее переваривает пищу, и вот именно поэтому мы и поправляемся. Однако американские исследователи назвали две других ключевых причины опасностей поздних перекусов для веса человека.Во-первых, если мы принимаем пищу после 10:00 вечера, то у нас уже не хватает времени сжечь эти калории. Мы же не отправляемся в спортзал в полночь, не выходим на прогулку и не занимаемся другими видами физической активности, которые вполне реальны после 6 вечера. Во-вторых, как показали эксперименты, у любителей более поздних перекусов на следующий день отмечается и более высокий уровень голода. А значит, в итоге они съедают больше пищи. Получила очередное подтверждение концепции о способности циркадных ритмов воздействовать на весь наш организм, включая температуру и частоту сердечных сокращений. Поздние перекусы усиливают голод и влияют на гормоны, а также изменяют экспрессию генов, влияющих на метаболизм жиров. Как итог, они меньше расщепляются и чаще просто откладываются про запас.