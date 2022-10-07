Как часто надо мыть голову

Это, наверное, один из самых спорных вопросов. Некоторые эксперты утверждают, что достаточно мыть волосы один раз в неделю, в крайнем случае — два раза. Другие — что голову нужно мыть по мере загрязнения, даже ежедневно.Разбираемся, как правильно.Сложно найти свой, идеальный график для мытья головы, потому что частое мытье делает волосы сухими и ломкими, а слишком редкое может привести к кожным заболеваниям. Так как правильно?Вначале определите тип вашей кожиКожа головы делится на три типа: жирный, сухой и нормальный. Это — физиологическая особенность вашего организма, которая обусловлена гормональным фоном.Если у человека гиперактивные железы, кожа головы вырабатывает больше сала. Быстрее становятся жирными волосы под воздействием стресса, а также у городских жителей — здесь воздух грязнее, чем в деревне.На состоянии волос сказывается и образ жизни. Если вы занимаетесь спортом, физическим трудом или просто просто носитесь, успевая сделать массу дел, ваша голова будет гораздо чаще требовать мытья.Итак, при жирном типе кожи головы допустимо мыть волосы каждые 1-2 дня. Если у вас нормальный тип — достаточно двух раз в неделю. Ну и для сухого типа кожи достаточно мыться раз в неделю.И структуру волосУ природных блондинок волосы самые тонкие, средняя толщина волос у брюнеток и шатенок, у рыжих — толстые волосы. В зависимости от структуры волосы делятся на прямые, вьющиеся и кудрявые.Итак, если вам достались кудрявые волосы, то вы наверное уже заметили, что ваши волосы долго выглядят свежо. Потому что сало, которое вырабатывает кожа головы, очень медленно спускается вниз по кудрявому волосу. Поэтому вам будет достаточно мыть голову не чаще одного раза в неделю.А вот прямые волосы отличаются склонностью засаливаться раньше, поэтому их мыть придётся не реже 2 раз в неделю. Тёмные волосы рекомендуют мыть не чаще, чем через 3-4 дня, потому что от частого использования шампуня идёт потеря пигмент и блеска.Почему вредно редко мыть головуНередко женщины прислушиваются к советам реже мыть волосы, мол, терпите, чтобы голова адаптировалась и стала выделять меньше кожного сала.Но это чревато. Слои отмершего эпидермиса и кожного сала имеют свойство накапливаться, поры не дышат, в этой среде начинают размножаться микроорганизмы.Волосы хуже растут, становятся более тонкими, появляется зуд, шелушение, перхоть, высыпания на коже головы. В итоге можно заработать кожную болезнь — себорею или себорейный дерматит.Чем вредно слишком частое мытьё волосНа вопрос, можно ли мыть голову каждый день шампунем, эксперты отвечают — скорее нет, чем да. За исключением случая, когда вам достались очень жирные прямые волосы.Сало, которое производит кожа головы, защищает волосы. Шампунь смывает эту защиту, делая ваши волосы сухими, тусклыми и ломкими. Обычные шампуни содержат агрессивные вещества, которые могут раздражать кожу. Поэтому в таких случаях рекомендуется мыть голову шампунями, которые содержат по минимуму сульфаты, парабены и стабилизаторы.Как понять, что голову пора мытьОпределить, как часто нужно мыть конкретно ваши волосы, можно по состоянию корней. Когда корни становятся несвежими — пора мыть волосы.Чем можно заменить мытьё головыЕсли вы хотите всё же удлинить промежутки между мытьём волос, используйте сухой шампунь. Он впитывает грязь, пыль и избыток сала. Лучше использовать органические сухие шампуни из натуральных ингредиентов