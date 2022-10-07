Некоторым людям не стоит запивать еду водой: врач Тихомирова

Терапевт и диетолог Елена Тихомирова назвала в интервью противопоказания для запивания еды водой.Привычка употреблять воду во время приема пищи часто становится темой для дискуссий, и многих интересует, насколько это вредно или полезно для организма. Врач Тихомирова сообщила «Ленте.ру», что здоровый человек вполне может позволить себе воду во время еды. Но и при отсутствии такой привычки его организм не пострадает.«У относительно здорового человека пищеварительная система прекрасно переварит пищу как при наличии в желудке жидкости, так и без нее», - подчеркнула медик.В случае некоторых проблем питье воды, напротив, не рекомендуется, уточнила Тихомирова.«Некоторым людям не стоит запивать еду водой».Специалистка добавила, что жидкость при приеме пищи не должна употребляться при обострившихся заболеваниях ЖКТ – гастрите, панкреатите, холецистите, язве, других. Воду пациентам с такими диагнозами не следует пить, поскольку у них она может размывать пищеварительный сок, излишне нагружать тракт.