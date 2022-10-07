Что делать, если болит зуб

Бежать в аптеку не придётся. Всё нужное, скорее всего, есть у вас дома.Конечно, самый правильный и логически выверенный путь — как можно быстрее навестить стоматолога, чтобы точно установить причину и начать адекватное лечение. Но до встречи с дантистом надо ещё дожить, а зуб (впрочем, может, и не зуб, а где-то рядом) болит уже сейчас. Поэтому разберёмся с мерами экстренной помощи, способными как минимум снизить болевые ощущения до терпимого уровня.Да, потребуется небольшая предварительная подготовка. По возможности почистите зубы и/или прополоскайте рот чистой тёплой водой — это увеличит эффективность обезболивающих мероприятий.Что можно сделать немедленно1. Прополоскайте рот солёной водой…Разведите ??? чайной ложки соли в стакане тёплой воды и тщательно полоскайте рот, пока раствор не закончится. Так выглядит один из наиболее популярных, ещё бабушкиных экспресс-методов избавления от зубной боли. И это тот самый случай, когда бабушки были правы.Солёная вода является естественным дезинфицирующим средством, а исследования доказывают: она действительно помогает уменьшить воспаления в полости рта.Если причина боли — именно воспаление (например, пульпит или инфекция дёсен), солевое полоскание станет хорошим способом не только утихомирить боль, но и замедлить, а то и вовсе приостановить развитие нездорового процесса.Кроме того, интенсивное полоскание рта поможет избавиться от частиц пищи и других мелких посторонних предметов, застрявших между зубами или поверхностью зуба и десной, — а именно они иногда становятся провокаторами боли.2. …или перекисью водородаСовет, на первый взгляд, странный, но действенный. Как и солевой раствор, перекись водорода обладает дезинфицирующими свойствами, способными уменьшить воспаление и снизить связанные с ним болевые ощущения. Бонус: перекись водорода размягчает зубной налёт, облегчая его дальнейшее удаление.Чтобы приготовить раствор для полоскания, смешайте перекись водорода (3%) и воду в пропорции 1 : 1. Не глотайте его при использовании.3. Приложите к щеке холодный компрессЧем выше температура, тем больнее. Кровь движется активнее, сосуды расширяются, увеличивается внутреннее давление на воспалённый участок. Если приложить к нему холодный компресс, сосуды сузятся и боль станет менее заметной. Кроме того, холод может уменьшить отёк и воспаление.Это решение применимо практически ко всем видам боли. Если болит зуб, можно поступить, например, так: на 10–20 минут приложить к щеке:смоченное в холодной воде полотенце;обёрнутый тонкой тканью пакет со льдом (если есть).Если зубы не реагируют на холод, можно просто рассосать кусочек льда, как леденец.Да, в отличие от холодных, тёплые согревающие компрессы — плохой вариант. Во-первых, они лишь расширят сосуды, увеличив болезненность. А во-вторых, могут поспособствовать развитию воспаления, если именно оно является причиной болевых ощущений.Тепло может облегчить страдания только в одном случае: если боль вызвана невралгией тройничного нерва (она отдаёт в зубы, а потому её нередко путают с зубной). Однако до тех пор, пока вы не удостоверитесь, что речь идёт именно о невралгии, играть с теплом не стоит.4. Разжуйте чеснокЭта специфическая приправа используется в медицине веками. И, в общем-то, вполне обоснованно. Современные исследования подтверждают лечебные свойства чеснока. Он не только уничтожает вредоносные бактерии, которые являются причиной воспаления, но и облегчает боль.Если самочувствие позволяет, можно просто разжевать зубчик-другой. Другой вариант: измельчить чеснок в кашицу и накладывать её на зуб и десну рядом с ним.5. Сделайте компресс из масла гвоздикиСпособ экзотический, но вдруг у вас случайно завалялась бутылочка этого эфирного масла? Если так, поздравляем: вы являетесь обладателем весьма эффективного (по крайней мере, для мышей, чьи реакции сходны с человеческими) средства от зубной боли. Гвоздичное масло содержит природный антисептик эвгенол. Это вещество не только убивает микробы, но и уменьшает боль почти так же, как довольно мощный анестетик бензокаин.Нанесите несколько капель гвоздичного масла (можно разбавить его парой капель оливкового или подсолнечного) на ватный тампон и накройте им поражённый зуб, а также прилегающую часть десны. Пусть компресс побудет во рту не менее 10–15 минут.Другой вариант использования — добавить несколько капель масла гвоздики в тёплую воду, тщательно взболтать и использовать для полоскания рта.6. Не ложитесьИли, если всё-таки хочется прилечь, подкладывайте под спину подушку, чтобы верхняя часть туловища, включая голову, оставались в приподнятом положении. Опуская голову на уровень сердца или ниже, вы рискуете усилить болевые ощущения: это произойдёт за счёт усилившегося кровоснабжения и расширения сосудов.7. Примите аптечное обезболивающееЭто едва ли не самый очевидный и удобный вариант, если боль настигла вас на работе или в путешествии. Хорошо зарекомендовали себя средства на основе ибупрофена.А вот бабушкиным методом — растолочь анальгин в кашицу и наложить её на ноющий зуб — лучше не баловаться. Действующее вещество анальгина — метамизол натрия — действительно может оказывать местный болеутоляющий и противовоспалительный эффект. Однако надо учитывать, что метамизол имеет кислотную структуру. А значит, если боль вызвана повреждениями эмали или лёгким кариесом, скорее усугубит ситуацию.Что нужно сделать как можно быстрееИмейте в виду: идти к врачу всё равно нужно. Описанные способы снимают боль, но не устраняют её причину: заболевания зубов, дёсен или невралгию. Поэтому, даже если вам удалось избавиться от боли, обязательно обратитесь к стоматологу. Врач поставит диагноз и назначит лечение, которое поможет именно вам.И тем более идите к дантисту, если зуб болит сутки и дольше, а также если появился отёк и поднялась температура. Возможно, инфекция, вызвавшая зубную боль, попала в кровь. А это чревато серьёзными последствиями.