Чего нельзя делать в состоянии стресса: 4 категорических запрета врача

Кстати, многие из нас снимают стресс именно при помощи этих способов, которые врачи считают самым страшным злом на свете.Когда происходящие вокруг вас события не оставляют равнодушными, и больше того — без вашего на то желания заставляют «отменять» уже спланированное будущее, то надо понимать — стресс проживать тоже нужно правильно. Если вы позволите себе «тонуть», успокаиваясь тем, что сделает только хуже, ваш организм может дать серьезный сбой.Что же именно при стрессе не стоит делать никогда — с точки зрения медицины и психологии?Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.Четыре «нельзя»— Стресс — это нормальная реакция на внешний раздражитель, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп. — Дозированно стресс позволяет нам держать в тонусе иммунную и нервную системы. Но вот стресс чрезмерный и спонтанный может навредить и сердечно-сосудистой, и желудочно-кишечной системе, не говоря уже о нервной.Что, с точки зрения медицины, категорически нельзя делать во время стресса?ПереедатьСахара и трансжиры только усилят действие стресса. Во-первых, они могут спровоцировать молочницу (кандидоз), во-вторых, закислят среды организма, а в кислой среде отлично себя чувствуют вирусы и бактерии. Соответственно, иммунная система будет ослаблена, намного выше будут риски получить ОРВИ или инфекционное заболевание.Чрезмерно пить алкогольПомимо общего вреда, который наносит спиртное организму, алкогольные напитки еще и притупляют реакцию. Человек перестает трезво оценивать свои поступки и окружающую его картину мира. В состоянии стресса алкоголь может спровоцировать совершение действий, влекущих серьезные последствия — от административных нарушений до суицида.Налегать на успокоительныеДавайте сразу определимся, что есть антидепрессанты, которые назначаются врачами и должны приниматься строго по инструкции, и есть успокоительные, имеющие фитооснову. Зачастую такие препараты имеют накопительный эффект, и многократное их употребление в течение дня вряд ли принесет необходимый результат. Во-вторых, прием аптечных препаратов в чрезмерной дозе — это нагрузка на печень, которая, если вы к тому же принимаете алкоголь и заедаете стресс сладким, уже не справляется.Потреблять новости (думскроллить)Тревожные новости усилят стресс. Важно находиться в информационной повестке, но потреблять информацию дозированно.Чем себе помочьСлушайте свой организм. Если он просит денек полежать и отдохнуть — значит, так и нужно сделать. Если вы хотите отправиться на пробежку — бегите. Если вы хотите наедаться сладким — подумайте, может, вам не хватает витаминов и сложных углеводов, добавьте их к рациону.Не забудьте про поддержку иммунной системы. В это время ваш организм очень уязвим, вам надо приложить все силы, чтобы не заболеть. Важны дотация витаминов С, Д и цинка, листовые овощи, умеренная физическая нагрузка.Используйте дыхательные практики и ароматические масла. Успокаивающим эффектом обладают хвойные эфиры, ваниль, мята, ромашка, мелисса, душица.Психолог, соснователь программы по развитию карьеры профессиональных спортсменов «Игровой интеллект»Стресс заставляет переедать— Способность человека справляться с трудностями, переживаниями и новыми проблемами с помощью конструктивных стратегий — важный защитный фактор от развития стресса. Но очень часто люди используют неконструктивные стратегии, — рассказывает психолог Юлия Левченко. — Например, хорошо известно, что многие люди склонны переедать в трудных ситуациях. Точнее, когда нет готового решения возникших неприятностей, человек совершенно неосознанно съедает слишком много еды — на самом деле ему столько не нужно. Далее у него развивается расстройство пищевого поведения. Также люди, ведущие регулярную половую жизнь, проявляют более высокую сексуальную активность в стрессовой ситуации, которая может впоследствии трансформироваться в более девиантный формат.Практически у всех людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, стресс был одной из основных причин ее развития.Агрессия как последствие посттравматического стрессаРискованное поведение может иметь опасные последствия не только для самого человека, но и для окружающих.— Наиболее социально опасны люди, использующие открытое агрессивное поведение в качестве поведенческого паттерна, — рассказывает Юлия Левченко. — Как пример — поведение людей, участвовавших в боевых действиях. Агрессивное поведение, ориентированное на окружающих, — это один из компонентов посттравматического стресса, вызванного реальной угрозой собственной жизни. В условиях войны такое поведение является нормальным и адекватным, поскольку позволяет человеку выжить. Чем дольше человек находится в таких условиях, тем выше вероятность того, что агрессивное поведение станет привычным. Для таких людей причинение вреда другому человеку станет привычной формой поведения.Ищите первоисточникДля того, чтобы обезопасить себя от негативных исходов стрессового поведения, необходимо в первую очередь искать первоисточник и причины, которые побудили вас к стрессу.— В случае если самостоятельные усилия по борьбе со стрессом не приносят результатов и вы замечаете за собой первые «звоночки» девиантного поведения, следует обратиться к специалисту — психотерапевту, с которым вы вместе сможете не только научиться управлять своим стрессом, но и отыскать и проработать причины проблем, проявляющиеся в симптоматике в виде стресса, — рекомендует психолог.