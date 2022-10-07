Кардиолог Варфоломеев назвал первый заметный признак, что холестерин опасно закупоривает артерии
Холестерин, также известный как воскообразное вещество, часто может незаметно наносить ущерб вашим артериям, вызывая проблемы со здоровьем, такие как сердечные заболевания и инсульты. Один контрольный признак накопления холестерина может иногда поразить ваши ягодицы. Вот как это определить.
Высокий уровень «плохого» холестерина — типа, который увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем — способствует накоплению бляшек в артериях.
«Когда у вас слишком много бляшек, ваши артерии могут сужаться и ограничивать кровоток. Когда в результате этого сужаются кровеносные сосуды, приток крови к ногам также ограничивается, что приводит к «первому заметному» признаку», - говорит врач-кардиолог Олег Варфрломеев специально для МедикФорум.
Отсутствие притока крови к ногам иногда может привести к «распространенному» состоянию, известному как заболевание периферических артерий (ЗПА).
«Первым» симптомом ЗПА может быть боль в ногах. Однако эта боль поражает не только эту область, она также может распространяться на ягодицы. Вы можете заметить боль в икрах, но вы также можете почувствовать ее в ягодицах или бедрах. Боль может быть достаточно сильной, чтобы ограничить вашу способность участвовать в занятиях, которые вам нравятся, например, в игре в гольф или в погоне за внуками».
Портал здоровья добавляет, что это может вызвать онемение мышц, слабость, тяжесть и усталость.
Помимо боли в ягодицах, ЗПА также может вызывать другие контрольные признаки:
Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа
Гладкая кожа на ногах
Покраснение или другие изменения цвета вашей кожи
Более частые инфекции
Незаживающие язвы на пальцах ног и ступнях
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