Ни гладить, ни готовить: когда отвращение к работе по дому — признак болезни

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Иногда в жизни бывают дни, когда совершенно не хочется ничего делать по дому. Периодически лениться полезно, это подтверждают врачи, и можно даже объяснить свое нежелание определенными проблемами со здоровьем.Иногда нужно дать себе время просто отдохнуть и ничего не делать. А иногда просто невозможно заставить себя делать что-то по дому — уборка, глажка, стирка вызывают нешуточный дискомфорт. Оказывается, у нелюбви к домашним делам могут быть медицинские корни.Сразу уточним, если вы реально обнаружите у себя подобные проявления, это повод наконец дойти до врача и проверить свое здоровье. А если нет, то всегда можно сослаться на эти диагнозы, чтобы раз и навсегда избавиться от домашней работы.врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)«Не выношу запаха рыбы»Если муж-рыбак в двадцатый раз напоминает, что пора почистить и пожарить рыбу, спишите нежелание с ней возиться на гиперосмию. Это усиленная чувствительность к запахам. От резких и неприятных, специфических запахов может стать дурно, вплоть до приступа тошноты, рвоты и обморока.Причины этому следующие:Беременность или ПМС, начало климакса. Изменения в восприятии запахов тесно связаны с гормональными колебаниями.Мигрень. Из-за изменений в активности мозга и его кровообращении могут возникать изменения в восприятии запахов, тогда резко пахнущий продукт (или грязные носки, разбросанные по дому) может провоцировать приступ.Если вас реально раздражают или доводят до дурноты запахи, это могут быть признаки проблем с щитовидной железой, аутоиммунные болезни (волчанка, склеродермия), психические расстройства — депрессии, неврозы, астения. А по некоторым данным, так может проявляться постковид.«От пылесоса чихаю»В ходе уборки, если вы подметаете или вытираете пыль, возможно чихание. Сошлитесь на аллергию и отложите пылесос. Кстати, аллергия к домашней пыли может выявляться хотя бы данными тестов или минимальными симптомами почти у четверти населения крупных мегаполисов. В сельской местности — несколько реже.Причины подобной реакции — микроскопически клещи, невидимые глазу, живущие в наших домах. В случае реальной реакции они провоцируют приступы чихания с сильным зудом носа, кашель, слезотечение, красноту глаз и отечность лица, ощущение удушья. В самых тяжелых ситуациях есть риск развития астмы. В таких случаях каждая уборка в доме станет проблемой, необходимы будут средства защиты носа, рта и глаз, а также избавление от всех пылесборников (шкафы с книгами, портьеры, ковры, ворсистая мебель).«Ненавижу гладить»Слово «остеохондроз» стойко ассоциируется с болью в спине и невозможностью разогнуться. Гладить с этим заболеванием не советуют — это действительно неприятно. Кстати, на снимках у вас вполне могут обнаружиться деформированные позвонки и изменения дисков. А все потому, что дегенеративные изменения в позвоночнике появляются у каждого из нас уже после 20–25 лет.И они совершенно не всегда связаны с болью, ее можно вообще определить только субъективно, по вашим жалобам. Если же боль в спине реально стала частым спутником ваших дел по дому, то первое, на что нужно обратить внимание, — осанка и степень нагрузки. Нередко причина не в загадочном «хондрозе», диагноз которого, к слову, не признают многие врачи, а в слабости мышц, сколиозе, застарелых травмах или проблемах дисков. Иногда болеть могут воспаленные мышцы и даже почки.А что еще?Есть и другие болезни и ситуации, которые могут оказаться удобным прикрытием — распознать их на глаз невозможно, но они при этом вполне реальны.КинетозНапример, если поездка к свекрови в соседний город не прельщает, пожалуйтесь на кинетоз. При таком расстройстве в машине начинает сильно мутить, и вы просто не сможете нормально доехать до места назначения. По данным неврологов, в той или иной мере он выражен у 30% взрослых и может возникнуть в любой момент времени.Часто его связывают со старением вестибулярного аппарата, перенесенными травмами головы или хроническими воспалительными процессами в среднем и внутреннем ухе. Если же дурнота вас реально преследует во время каждой поездки, которая длится более 30–60 минут, это повод посетить как минимум лора и невролога.Прием таблеток от головной болиНередко возникает спор, кто будет «трезвым водителем». Если вам совершенно не нравится перспектива везти захмелевшего супруга домой за полночь (а то и развозить по домам его друзей), сошлитесь на прием лекарств, после которых вам нельзя за руль — например, препарата от аллергии или головной боли. И напомните о не так давно принятом законе, в котором список этих лекарств расширен.Даже банальные комбинированные препараты от простуды, если в их состав входит фенилэфрин, запрещают садиться за руль. Сюда же можно добавить многие антигистаминные средства, капли для успокоения нервов, которые вымотали за день, и даже некоторые спреи от насморка.