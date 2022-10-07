Врач объяснил, что значит, когда в качестве причины смерти называют «старость»
Люди часто говорят, что друзья и родственники умерли из-за «старости», но это не всегда правильно с медицинской точки зрения. На самом деле она может быть довольно сложной, поэтому «старость» так редко указывается в качестве официальной причины смерти.
Вероятность возникновения проблем со здоровьем увеличивается с возрастом. Наши клетки перестают восстанавливаться, иммунная система ослабевает, а организм становится более поврежденным. Общие проблемы включают слабоумие, проблемы с сердцем и высокое или низкое кровяное давление.
Хотя многие люди мирно умирают во сне, это не означает, что они умерли просто от старости.
«Причина, по которой многие пожилые люди тихо умирают во сне, заключается в том, что их системы глотания не работают, они вдыхают пищу, жидкость, слюну в легкие, подхватывают пневмонию и умирают», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .
Наша подвижность ухудшается с возрастом, а это означает, что пожилые люди чаще падают и получают травмы. Это может привести к госпитализации, когда пациент подвергается риску заражения, с которым он не может бороться.
В таких случаях причиной смерти является не только старость, но и осложнения, возникающие в результате состояний, сопровождающих старение.
"Врачи не всегда знают точную причину смерти пожилого человека, потому что у них могут быть состояния, которые слегка совпадают, что может затруднить установление официальной причины".
Врачи не должны указывать в качестве единственной причины смерти пожилой возраст — или даже «старческий маразм» или «старческую немощь». Однако есть «очень ограниченные обстоятельства», когда это приемлемо:
• наблюдается постепенное ухудшение общего самочувствия и функционирования пациента;
• не известно о каких-либо идентифицируемых заболеваниях или травмах, которые способствовали смерти.
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