Врач объяснил, что значит, когда в качестве причины смерти называют «старость»

Хотя многие люди мирно умирают во сне, это не означает, что они умерли просто от «старости».Люди часто говорят, что друзья и родственники умерли из-за «старости», но это не всегда правильно с медицинской точки зрения. На самом деле она может быть довольно сложной, поэтому «старость» так редко указывается в качестве официальной причины смерти.Вероятность возникновения проблем со здоровьем увеличивается с возрастом. Наши клетки перестают восстанавливаться, иммунная система ослабевает, а организм становится более поврежденным. Общие проблемы включают слабоумие, проблемы с сердцем и высокое или низкое кровяное давление.Хотя многие люди мирно умирают во сне, это не означает, что они умерли просто от старости.«Причина, по которой многие пожилые люди тихо умирают во сне, заключается в том, что их системы глотания не работают, они вдыхают пищу, жидкость, слюну в легкие, подхватывают пневмонию и умирают», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Наша подвижность ухудшается с возрастом, а это означает, что пожилые люди чаще падают и получают травмы. Это может привести к госпитализации, когда пациент подвергается риску заражения, с которым он не может бороться.В таких случаях причиной смерти является не только старость, но и осложнения, возникающие в результате состояний, сопровождающих старение."Врачи не всегда знают точную причину смерти пожилого человека, потому что у них могут быть состояния, которые слегка совпадают, что может затруднить установление официальной причины".Врачи не должны указывать в качестве единственной причины смерти пожилой возраст — или даже «старческий маразм» или «старческую немощь». Однако есть «очень ограниченные обстоятельства», когда это приемлемо:• наблюдается постепенное ухудшение общего самочувствия и функционирования пациента;• не известно о каких-либо идентифицируемых заболеваниях или травмах, которые способствовали смерти.