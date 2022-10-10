7 омолаживающих упражнений для шеи и подбородка: Быстрый результат!

7 простых и действенных упражнений для ШЕИ и ПОДБОРОДКА, которые помогут устранить возрастные изменения всего за 1 месяц! Будьте молоды и красивы!С возрастом подбородок и шея становятся дряблыми и являются причиной огорчений, так как они всегда открыты. Их состояние в первую очередь выдает возраст женщины. Однако предупредить эти недостатки или частично устранить их не так сложно, достаточно регулярно выполнять нижеприведенные упражнения.Комплекс упражнений для подбородка и шеиУпражнение 11. Встать прямо, расслабить плечевой пояс и свободно откинуть голову назад. Закрыть рот и сосчитать до 5.2. Затем тяжело опустить голову на грудь, расслабить челюсть и закрыть рот.Повторить 10 раз.Упражнение 21. Встать прямо. Слегка вытянуть шею вверх, прикоснуться к подбородочной области тыльной стороной руки, одновременно приоткрыть рот и высунуть язык.2. Напрячь мышцы под подбородком и сосчитать до 8, затем расслабить мышцы. Вернуться в исходное положение.Выполнить 10 раз.Упражнение 31. Встать прямо и положить правую кисть на левую, подложив их под подбородок.2. Запрокинуть голову и сопротивляться этому движению в течение 7 с, опустить голову в исходное положение, расслабив мышцы.Повторить 10 раз.Упражнение 41. Встать, опустив руки вдоль туловища, расправив плечи.2. Уронить голову на грудь, перекатить ее на левое плечо. Задержаться в таком положении на 10 с.3. Затем откинуть голову назад, ненадолго остаться в таком положении, перейти на правое плечо и снова на грудь.Повторить по 3 раза в каждую сторону.Упражнение 51. Сесть за стол и опереться подбородком на сложенные кисти рук, постепенно поднимать руками подбородок вверх, преодолевая сопротивление головы.2. Затем опустить руки, нажимая на них подбородком.Выполнить упражнение 4–6 раз.Упражнение 61. Встать прямо, расправив плечи и опустив руки, лопатки свести вместе.2. Расправить грудь, положить кисти рук на плечи и вытянуть шею как можно сильнее, одновременно нажимая на плечи, которые совсем не должны подниматься.Выполнить упражнение 8 раз.Упражнение 71. Встать прямо, согнуть руку в локте и обхватить шею сзади, опереться головой на эту руку. Полусогнутые пальцы другой руки положить под подбородок.2. Слегка наклонить голову вперед, вдохнуть и, задержав дыхание, поднять голову рукой и запрокинуть назад.3. Выдвинуть вперед нижнюю челюсть и выдохнуть. Медленно опустить голову.Выполнить упражнение по 6 раз каждой рукой.