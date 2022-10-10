Как справиться с осенней вялостью: доступные продукты для поддержания энергии

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Состояние утомления, упадка сил, вялости осенью испытывают многие люди.Осенью человеческий организм начинает все острее ощущать недостаток солнечного света и продление той части суток, которая проходит в темноте, а также холода. В результате его уровень энергии падает – тело стремится больше спать, меньше двигаться. Все это способствует накоплению и сохранению ресурсов, помогающих пережить трудное время года.Между тем, нам необходимо учиться и работать, заниматься повседневными, домашними делами. Где же найти нужный запас энергии?Диетолог Василиса Пономарева сообщила в беседе с «МедикФорум», что«некоторые продукты помогают стать бодрее».Тыквенные семечки. Хорошо помогают от усталости, так как содержат много полезных питательных веществ. К ним относятся высококачественные белки, омега-3 жирные кислоты, витамины B1, B2, B5 и B6 и минералы, такие как марганец, медь, железо, магний и фосфор. Все они поддерживают друг друга в функциях, укрепляют иммунную систему, дают много энергии.Бананы. Доступный продукт обеспечивает тело калием и углеводами, что дает ему заряд энергии. Бананы также богаты витаминами, минералами и клетчаткой.Жирная рыба. Сардины и сельдь являются доступной рыбой, богатой омега-3 жирными кислотами, помогающими бороться с воспалением. Сильная вялость, усталость могут вызываться воспаление, имеющимся в организме.Орехи и семечки. Их потребление помогает справиться с осенней вялостью благодаря сочетанию хороших жиров и белков. Вдобавок они дают витамины и минералы.Темный шоколад. Он содержит теобромин – вещество, которое обеспечивает прилив энергии.Яйца. Один из лучших доступных продуктов для поддержания энергии, по мнению эксперта. Белок и витамины группы В в составе яиц способствуют хорошему тонусу на протяжении дня.