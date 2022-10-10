Терапевт рассказала, как быстро снять усталость ног

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Ванночки с солью и специальный массаж помогут справиться с усталостью ног. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.Как правило, усталость в ногах часто возникает у людей с варикозным расширением вен нижних конечностей и плоскостопием, отметила она.При нарушении венозного оттока появляется отечность и тяжесть в ногах. Или если у человека плоскостопие и он не носит стельки, у него нарушается опора и из-за этого ноги тоже очень быстро устают.По словам врача, бороться с усталостью ног хорошо помогают ванночки с солевым раствором. "Температура воды должна быть 37 градусов, то есть не очень горячая, по щиколотку. Максимально – на 30 минут", – советует эксперт.Поможет и массаж от кончиков пальцев до пятки с любым растительным маслом, например оливковым, продолжает терапевт. Таким образом можно не только снять усталость ног, но и увлажнить кожу."Раз мы увлажняем кожу, у нас усталость также проходит, потому что сухость и отеки тоже могут вызывать усталость", – отмечает специалист.Есть еще очень хороший массаж, особенно когда у нас плоскостопие. Мы наливаем в маленькие бутылочки теплой воды, садимся на стул, ставим ноги на эти бутылочки и катаем с пятки на носок. Мы делаем такой массаж, и усталость очень быстро проходит.