Что нельзя есть во время простуды: эти продукты мешают вам выздороветь

Одни, подхватив насморк и кашель, поправляются буквально за пару дней, а другие неделями не могут избавиться от зловредного ОРВИ, зарабатывая осложнения. Нередко в этом виноваты продукты, которые мы едим.На фоне простуды аппетит может закономерно снижаться — из-за температуры, заложенности носа или боли в горле есть не всегда комфортно. Но совсем отказываться от еды не стоит — организму нужны питательные вещества, витамины, антиоксиданты, чтобы иммунная система могла оперативно восполнять потери иммунных клеток и синтезировать защитные факторы.Важно понимать, что нельзя есть все подряд, некоторые продукты способны затянуть выздоровление. И особенно важно знать о том, что на фоне приема некоторых лекарств возможны негативные реакции и даже перекрестные аллергии. О том, как скорректировать рацион, чтоб быстрее вылечиться, «Доктор Питер» поговорил с аллергологом-иммунологом Еленой Парецкой.Если врач назначил лечениеПри ОРВИ и гриппе, особенно с осложнениями, необходима помощь врача. Если нужно, доктор назначит ряд лекарств, которые нужно принимать строго по инструкции. Сложности могут возникать, если у человека есть аллергия на препараты — сами лекарства врач, конечно, заменит безопасными аналогами. Но часть продуктов, если их есть при простуде, могут спровоцировать обострение аллергии в форме перекрестной реакции — это сильно ухудшит ситуацию. Среди самых распространенных перекрестных пищевых аллергенов при реакции на лекарства:При аллергии на пенициллины или тетрациклины исключайте из пищи дрожжи и пиво, сычужный сыр, мясо и птицу (в последних часто бывают антибиотики).Если есть реакции на аспирин или другие НПВС — из пищи стоит исключать продукты с пищевыми красителями, имеющими желтый цвет (напитки типа фанта, пирожные, конфеты желтого и оранжевого цвета, цитрусы).При аллергии на жаропонижающие порошки с аскорбиновой кислотой исключите цитрусы, кислые ягоды, киви.Алкоголь не лечитМногие люди при простуде «лечатся» горячительными напитками, чего делать категорически нельзя. Коньяк, вино, водка с перцем по дедушкиному рецепту и другие напитки провоцируют расширение сосудов и изменение кровотока, что грозит приступами сильнейшей мигрени.Кроме того, алкоголь обладает иммуносупрессивным эффектом — повреждает иммунные клетки, подавляет защиту организма. Вместо недели будете выздоравливать две-три. На фоне лихорадки алкоголь дополнительно выводит жидкость, что грозит сильнейшим обезвоживанием.Фастфуд перегружает печеньНа фоне болезни многие позволяют себе расслабиться и заказывают на дом еду — что-нибудь вкусненькое, побаловать себя. Но при гриппе или ОРВИ картофель фри, гамбургеры, острые жареные крылышки или ножки, шашлыки, сосиски в тесте, пончики и прочая пицца не пойдут на пользу.Во-первых, это избыток калорий, которые в условиях борьбы с болезнью только перегрузят организм — их ведь некогда сжигать. Они легко могут прилипнуть к бокам — и наверняка это сделают.Во-вторых, перегрузка жирами и углеводами напрягает печень, которая занята синтезом защитных иммунных белков. Из-за этого снижается эффективность работы иммунитета.Откажитесь от орехов при кашлеБольшинство орехов калорийны, богаты жирами и клетчаткой. На фоне простуды и кашля, нарушений в дыхательной системе, употребление орехов — не самая лучшая идея. Для их усвоения нужно много времени, они очень плотные, часть жидкости из организма они «оттянут» в кишечник, чтобы организм мог усвоить продукт.Кроме того, орехи аллергенны, при воспалительном процессе есть риск того, что может сформироваться аллергия или индивидуальные реакции на продукты. На фоне простуды, бронхита или ангины зудящая сыпь на коже только ухудшит состояние.Пакетированные соки и газировки не помогутХотя врачи советуют при простуде больше пить, но важно выбирать правильные напитки. Многие считают, что соки из пакета принесут пользу, но это серьезное заблуждение. В их составе очень мало полезных питательных компонентов, витаминов и микроэлементов, а вот сахара, консервантов и других химических соединений достаточно.Еще хуже обстоит дело с газировками, содержащими ортофосфорную кислоту, кофеин, красители, огромное количество сахара и ни капли полезных соединений. При простуде, да и без нее, от таких напитков стоит отказаться. Они подрывают иммунитет, нагружают печень, провоцируют набор веса.При лихорадке исключить плотную пищуЕсли температура тела выше 38 градусов, стоит скорректировать рацион в пользу менее плотной пищи. Организму в таких условиях трудно усваивать мясо, гарниры, сырые овощи. Лучше отдать предпочтение легким супам, жидким кашам, бульонам с сухариками и куриным мясом, перемолотым в фарш. В жидком виде пище проще расщепляться и усваиваться, поддерживая силы и пополняя запас белков для синтеза защитных антител.