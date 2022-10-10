6 пищевых привычек, которые могут спровоцировать бессонницу — легко
То, что мы едим, существенно влияет на наше самочувствие: насколько мы будем бодры, веселы, продуктивны в течение всего дня. Еда может как дать энергию, так и отнять ее — всё зависит от продуктов, которые вы привыкли есть.
И, конечно же, рацион существенно влияет и на наш сон. Особенно те продукты, которые вы съели ближе к вечеру. Далеко не все знают, что наши определенные пищевые привычки могут спровоцировать бессонницу. Разбираемся, что именно может заставить вас ворочаться с боку на бок несколько часов подряд.
Пить напитки, в которых много кофеина
Тут можно возразить, что кофе — это напиток, который принято пить по утрам, ведь именно в нем содержится кофеин. Однако не все учитывают, что кофеин также есть в чае, газировке и даже шоколаде!
Вы можете не пить кофе во второй половине дня, а вот чашечка чая после ужина — вполне себе безобидная привычка. Но это только на первый взгляд. Кофеин, который есть как в черном, так и в зеленом чае, блокирует рецепторы мозга для аденозина, химического вещества, способствующего сну. Чем больше вы выпиваете чая, кофе, газировки в течение дня, тем больше вероятность, что ночью вам будет тяжелее заснуть.
Каждый день пить энергетики
Энергетики — это большое зло, особенно если пить их каждый день. В них тоже содержится кофеин, а также и другие стимулирующие вещества, которые не дадут вашему организму ничего хорошего. Да, изначально вы и вправду почувствуете прилив бодрости. Но потом это может обернуться бессонницей и другими проблемами со здоровьем.
— В энергетиках очень много сахара, кофеина и других различных веществ (таурина, гуараны, ниацина (B3), пантотеновой кислоты (В5), пиридоксина (В6), фолиевой кислоты (В9), аскорбиновой кислоты). Все они — в высоких дозировках, что не может не отразиться на организме. Удар идет почти по всем системам сразу. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, желудочно-кишечная, мочеполовая системы, — рассказала терапевт.
Есть остренькое на ночь
Если вы любите острую пищу, то будьте готовы к тому, что такая еда может спровоцировать приступ изжоги — переборщить с приправами очень легко, особенно если вы постепенно приучаете к ним организм.
Изжога чаще всего усиливается именно перед сном, когда вы ложитесь в кровать — желудочной кислоте становится легче «подниматься» вверх по пищеводу, что провоцирует боль, чувство жжения и кислую отрыжку. Поэтому старайтесь есть острую пищу в первой половине дня.
Злоупотреблять насыщенными жирами
К таким продуктам относятся:
сливочное масло,
колбаса, сало,
сливки,
сыры,
кондитерские изделия.
Чем больше такой еды в рационе, тем выше вероятность, что вы будете страдать от бессонницы. А вот ненасыщенные жиры, наоборот, помогут меньше есть и крепче спать, пишет издание ETNT. Поэтому обязательно включите в рацион жирную рыбу, орехи, семена, авокадо, оливковое масло.
Есть рафинированные углеводы
Рацион с высоким содержанием рафинированных углеводов может увеличить риск развития ожирения, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов. В этот список можно добавить еще один «бонус»: бессонницу.
Ученые из Оксфорда выяснили: чем больше человек ест рафинированных углеводов — белого хлеба, макарон, выпечки, — тем выше вероятность, что он будет страдать от бессонницы. К тому же может начать скакать сахар в крови, что тоже крайне вредно для вашего здоровья.
Отказываться от продуктов, в которых много магния и витаминов
Чтобы сон был крепкий, в рационе обязательно должны быть продукты, которые богаты:
магнием — бананы, тыквенные семечки, орехи, темный шоколад, авокадо;
кальцием — сыр, молоко, йогурт, творог, зелень;
витамином D — молочные продукты, сливочное масло, куриные яйца, печень трески;
витамином К — сырая морковь, виноград, гранатовый сок, кедровые орехи, брокколи, листовая зелень.
Если же в вашем меню постоянно не хватает этих питательных веществ, то высока вероятность, что вы будете страдать от проблем со сном. Поэтому старайтесь питаться разнообразно и, конечно же, ложитесь спать вовремя.
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