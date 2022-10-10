6 пищевых привычек, которые могут спровоцировать бессонницу — легко

Вы ложитесь спать раньше полуночи, хорошо проветриваете комнату, давно купили «правильную» подушку, но вот уснуть всё равно не получается? Скорее всего, дело в рационе, уверены врачи.То, что мы едим, существенно влияет на наше самочувствие: насколько мы будем бодры, веселы, продуктивны в течение всего дня. Еда может как дать энергию, так и отнять ее — всё зависит от продуктов, которые вы привыкли есть.И, конечно же, рацион существенно влияет и на наш сон. Особенно те продукты, которые вы съели ближе к вечеру. Далеко не все знают, что наши определенные пищевые привычки могут спровоцировать бессонницу. Разбираемся, что именно может заставить вас ворочаться с боку на бок несколько часов подряд.Пить напитки, в которых много кофеинаТут можно возразить, что кофе — это напиток, который принято пить по утрам, ведь именно в нем содержится кофеин. Однако не все учитывают, что кофеин также есть в чае, газировке и даже шоколаде!Вы можете не пить кофе во второй половине дня, а вот чашечка чая после ужина — вполне себе безобидная привычка. Но это только на первый взгляд. Кофеин, который есть как в черном, так и в зеленом чае, блокирует рецепторы мозга для аденозина, химического вещества, способствующего сну. Чем больше вы выпиваете чая, кофе, газировки в течение дня, тем больше вероятность, что ночью вам будет тяжелее заснуть.Каждый день пить энергетикиЭнергетики — это большое зло, особенно если пить их каждый день. В них тоже содержится кофеин, а также и другие стимулирующие вещества, которые не дадут вашему организму ничего хорошего. Да, изначально вы и вправду почувствуете прилив бодрости. Но потом это может обернуться бессонницей и другими проблемами со здоровьем.— В энергетиках очень много сахара, кофеина и других различных веществ (таурина, гуараны, ниацина (B3), пантотеновой кислоты (В5), пиридоксина (В6), фолиевой кислоты (В9), аскорбиновой кислоты). Все они — в высоких дозировках, что не может не отразиться на организме. Удар идет почти по всем системам сразу. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая, нервная, эндокринная, желудочно-кишечная, мочеполовая системы, — рассказала терапевт.Есть остренькое на ночьЕсли вы любите острую пищу, то будьте готовы к тому, что такая еда может спровоцировать приступ изжоги — переборщить с приправами очень легко, особенно если вы постепенно приучаете к ним организм.Изжога чаще всего усиливается именно перед сном, когда вы ложитесь в кровать — желудочной кислоте становится легче «подниматься» вверх по пищеводу, что провоцирует боль, чувство жжения и кислую отрыжку. Поэтому старайтесь есть острую пищу в первой половине дня.Злоупотреблять насыщенными жирамиК таким продуктам относятся:сливочное масло,колбаса, сало,сливки,сыры,кондитерские изделия.Чем больше такой еды в рационе, тем выше вероятность, что вы будете страдать от бессонницы. А вот ненасыщенные жиры, наоборот, помогут меньше есть и крепче спать, пишет издание ETNT. Поэтому обязательно включите в рацион жирную рыбу, орехи, семена, авокадо, оливковое масло.Есть рафинированные углеводыРацион с высоким содержанием рафинированных углеводов может увеличить риск развития ожирения, сахарного диабета, болезней сердца и сосудов. В этот список можно добавить еще один «бонус»: бессонницу.Ученые из Оксфорда выяснили: чем больше человек ест рафинированных углеводов — белого хлеба, макарон, выпечки, — тем выше вероятность, что он будет страдать от бессонницы. К тому же может начать скакать сахар в крови, что тоже крайне вредно для вашего здоровья.Отказываться от продуктов, в которых много магния и витаминовЧтобы сон был крепкий, в рационе обязательно должны быть продукты, которые богаты:магнием — бананы, тыквенные семечки, орехи, темный шоколад, авокадо;кальцием — сыр, молоко, йогурт, творог, зелень;витамином D — молочные продукты, сливочное масло, куриные яйца, печень трески;витамином К — сырая морковь, виноград, гранатовый сок, кедровые орехи, брокколи, листовая зелень.Если же в вашем меню постоянно не хватает этих питательных веществ, то высока вероятность, что вы будете страдать от проблем со сном. Поэтому старайтесь питаться разнообразно и, конечно же, ложитесь спать вовремя.