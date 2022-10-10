Врач предупредил о последствиях несвоевременного обращения к психиатру
По его словам, большинство людей, нуждающихся в помощи психиатров, боятся проходить лечение у медиков. Он отметил, что чаще всего нуждающиеся в помощи специалиста боятся негативных стереотипов относительно психических недугов.
Исаев поделился, что отказ от заболевшие объясняют страхом огласки диагноза. Кроме того, многие беспокоятся из-за постановки на учет. Эксперт подчеркнул, что диагнозы и процесс лечения находятся в строгой секретности.
Он рассказал, что прогрессирующая болезнь может стать причиной серьезных последствий и ухудшения качества жизни. Психиатр заявил, что грамотно подобранные препараты вместе с терапией способны купировать недуг.
"Доказано, что более 80% людей, страдающих от шизофренического расстройства, могут уменьшить симптомы и возможность рецидивов при помощи правильно подобранного лечения", – отметил Исаев в беседе с "Мослентой".
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