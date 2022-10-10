Болезнь Шрека и синдром вампира: 6 болезней, которые необратимо меняют внешность

Большинство болезней, хотя и могут протекать относительно тяжело и проявляются неприятными симптомами, проходят бесследно. Но есть и те, что оставят в память о себе отметины, шрамы на лице и теле.Часть болезней сопровождается высыпаниями на коже, образованием других дефектов, которые временно могут изменять внешность. Но зачастую по мере разрешения болезни высыпания, пигментация и язвочки исчезают, не оставляя следов. Но так благополучно все проходит не всегда. В истории и современности известны болезни, которые помимо тяжелого течения приводили еще и к обезображиванию внешности.Некоторые из них сегодня почти не развиваются благодаря достижениям современной медицины. Но другие вполне вероятны, и важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы избежать негативных последствий и формирования тяжелого обезображивания внешности. «Доктор Питер» совместно с Еленой Парецкой, патофизиологом, врачом аллергологом-иммунологом, обсудили наиболее опасные проблемы.врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO ( Всемирная организация по аллергии)«Фосфорная» улыбкаСегодня эта патология не встречается, но в позапрошлом веке у работников фабрик по производству спичек из-за накопления токсических концентраций белого и желтого фосфора в организме развивалась особая болезнь — некроз челюсти. Каждый раз, приходя в цех, рабочие дышали ядовитыми парами, и токсичные соединения фосфора накапливались в организме, особенно в костях.В области челюстей этот процесс был особенно быстрым, поскольку кариозные полости и тонкие зоны в области лунок зубов были наиболее уязвимы. Кости буквально расплавлялись, образовывались гнойные полости, которые обезображивали лицо. Если же присоединялась инфекция, что бывало нередко, люди просто погибали.Человек-слон, или синдром ПротеяОчень редкое и загадочное заболевание, на сегодня описано не более 200 случаев. Синдром относят к врожденным дефектам, стимулирующим активный рост отдельных частей тела. Наиболее часто страдают голова, кости черепа и руки, ноги, которые могут иметь размеры, вдвое превышающие обычные. В итоге внешность людей обезображивается, ноги могут превратиться буквально в «слоновьи» конечности, лицо выглядит пугающе.Акромегалия: болезнь ШрекаЕще одна патология, способная серьезно обезобразить внешность, — это акромегалия. Она связана с патологиями гипофиза, в силу которых организм производит избыток гормона роста. Если это происходит в детстве и юности, пока точки роста не закрыты, человек вырастает до очень значительных размеров — рост может превышать 2 метра. Но пропорции тела при этом обычно сохраняются.Николай Валуев признавался, что борется с акромегалией. Болезнь у него обнаружили в 2009 году, с тех пор экс-боксер перенес уже две операции по удалению опухоли в мозге.Если же избыток гормона возникает во взрослом возрасте, страдают преимущественно хрящевые области — уши, нос, внутренние органы. Внешность у таких людей обезображивается, если вовремя не начать лечение и не предотвратить влияние гормонов на организм. В итоге люди могут даже погибнуть от полиорганной недостаточности.Братья Богдановы утверждали, что их изменения во внешности — это не результат неудачной пластики, а акромегалия.ПроказаДаже сегодня слово «прокаженный» используется как синоним изгоя. Во времена, когда эпидемии этой бактериальной инфекции бушевали в Европе и других странах, людей с признаками лепры (именно так ее называют медики) ссылали в лепрозории, где они должны были жить до конца своей жизни.Внешние проявления болезни шокировали людей — на коже образуются обширные язвы, которые приводят к разрушению тканей. Люди практически гниют заживо. Особенно страдают лицо и руки, ноги, половые органы. Болезнь обезображивает до неузнаваемости, если ее правильно не лечить. Поскольку это бактерии, против них созданы эффективные антибиотики.Черная и натуральная оспаЕще одна болезнь, о которой мы уже успели подзабыть и которая напомнила о себе новой вспышкой несколько другого варианта инфекции (обезьянья оспа). Об эпидемиях, которые возникали из-за вируса оспы, известно давно. У мумий, которые находят в местах раскопок древнеегипетской цивилизации, определены признаки поражения тканей.Эффективного лекарства против оспы не найдено — есть только прививка, предупреждающая болезнь. Без нее возникают болезненные высыпания с кровавыми корками и многочисленными водянистыми прыщами. Если люди выживают при развитии инфекции, на теле на всю жизнь остаются рубцы в местах пузырей и корок.Болезнь оборотней и вампировИменно с ней связаны многочисленные мифы о вампирах и оборотнях, выходящих на улицы только по ночам. Но дело не в мистике, а в реальных проблемах людей с порфирией — именно так называют болезнь врачи. Это наследственная патология, связанная с поломкой генов, которые регулируют в теле синтез порфириновых соединений — веществ, регулирующих метаболизм, в том числе клеток крови.При порфирии страдают печень и головной мозг, а кожа особо чувствительна к УФ-лучам. Поэтому любой выход из дома в дневные часы грозит образованием кожных пузырей и опухолей. Постоянные процессы на коже ведут к обезображиванию внешности.