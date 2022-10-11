Мясников назвал главную опасность капусты

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Доктор Александр Мясников полагает, что капуста может представлять угрозу для работы щитовидной железы. А из-за этого страдают многие критически важные системы организма.Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную опасность одного из самых популярных и доступных по стоимости овощей в нашей стране капусты. Оказывается, существуют люди, которым употребление этого продукта категорически противопоказано. В первую очередь, это жертвы нарушений в работе щитовидной железы.По словам Мясникова, в капусте содержатся компоненты, которые нарушают работоспособность щитовидки. Если человек употребляет капусту один-два раза, критических последствий для здоровья не наступит, но если при нарушениях щитовидки капуста прочно войдёт в рацион, то этот орган начнёт давать сбои, что грозит самыми неприятными последствиями.Кроме того, при аутоиммунном тиреоидите употребление капусты также не показано. Но это вовсе не значит, что овощ не полезен всем остальным людям. Научные исследования показывают, что капуста может в теории обеспечивать профилактику онкологических заболеваний, а за счёт высокого содержания витамина C этот овощ является ещё и замечательным антиоксидантом, защищающие организм от свободных радикалов.