Узнайте, как еженедельное голодание сохранит Вашу молодость

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Недавно проведенные исследования показали, что если ты хочешь прожить долгую жизнь и сохранить хорошее самочувствие, нужно воздерживаться от приема пищи один раз в неделю. Еженедельное голодание поможет тебе приостановить ход времени.По-видимому, для сохранения молодости вовсе не достаточно использовать только внешние средства по уходу за телом. Всего один день в неделю без пищи поможет тебе почувствовать себя молодой и активной. Стоит сразу сказать, что речь идет вовсе не о полном отказе от пищи, скорее, о воздержании от отдельных ее видов и специальном питании.Почему голодание полезно для нашего здоровьяДействительно ли голодать полезно для здоровья?Разве возможно прожить целый день без еды?Как побороть возникающее при этом чувство голода и неприятные ощущения в желудке?В этой статье мы подробно ответим тебе на все эти вопросы.Пищеварительная система человека постоянно находится в активном состоянии, даже во время сна. Появление различных заболеваний во многом связано с накоплением в организме человека различных токсинов.Из-за продуктов питания, которые мы употребляем, с течением времени токсичные вещества накапливаются в нашем теле.Если же мы знаем, что здоровый сон и отдых жизненно необходимы нашему организму, то почему мы не хотим дать передышку своему желудку?Одним из известных защитников голодания был Махатма Ганди. Специалисты считают, что именно благодаря голоданию Ганди был активным и здоровым человеком. К сожалению, в возрасте 79 лет он был убит, в противном случае Ганди мог бы прожить гораздо более долгую жизнь.Конечно, когда заходит речь о голодании, не следует забывать о важности индивидуального подхода к конкретному человеку. Ведь далеко не каждому из нас можно рекомендовать подобную практику.Так, случается, что человек отказывается от пищи на несколько дней для того, чтобы сбросить вес. В этом нет ничего хорошего. Трехнедельное голодание вызывает потерю мышечной массы, а не жировой ткани. К тому же это негативным образом сказывается на здоровье нашего сердца.Считается, что человек без вреда для здоровья способен прожить, воздерживаясь от пищи, 10 дней. Специалисты не рекомендуют голодать больше трех дней подряд. Самый оптимальный вариант — воздерживаться от приема пищи один день в неделю.Что касается пользы голодания для человеческого организма, в первую очередь стоит отметить регенерацию наших органов. Именно это позволяет сохранить нам молодость и хорошее самочувствие. Благодаря этому интеллектуальные способности человека повышаются, настроение улучшается, иммунная система укрепляется. Возрастает продуктивность на работе.По словам некоторых людей, голодание помогло им справиться с некоторыми хроническими заболеваниями, например, астмой, артритом, гипертонией или различными видами аллергии.Можно смело утверждать, что голодание приносит пользу не только нашему физическому, но и эмоциональному здоровью, а также благотворно сказывается на нашей интеллектуальной жизни. Воздержание от пищи позволяет достичь умиротворения, вызывает чувство радости, позволяет взглянуть на жизнь с другой перспективы.Наконец, меняется наше отношение к самому питанию, ведь основная задача пищи — питать наш организм и поддерживать его здоровье. Питание не должно приносить нам вред.Как начать голодание?Существуют различные виды голодания. Для начала лучше всего остановиться на таком голодании, при котором необходимо воздерживаться от твердой пищи на протяжении всего дня.Важное замечание: воздержание от пищи на протяжении всего дня вовсе не означает, что в полночь ты пойдешь на кухню и наконец откроешь дверцу холодильника. Это в один миг перечеркнет всю пользу голодания.Что же разрешается есть? В течение дня можешь употреблять жидкости и соки, чья общая энергетическая ценность не превышает 300 калорий.Лучше всего не начинать голодание внезапно: твое тело должно быть подготовлено к воздержанию от пищи. Так, накануне рекомендуется есть только свежие овощи и фрукты, а также пить воду и травяные настои.Если тебе показался интересным подобный план, то можешь воздерживаться один раз в неделю от твердой пищи. В этом случае на протяжении четырех дней можешь есть, как обычно. А в последние три дня измени свой рацион: день перед воздержанием, воздержание и, наконец, день после лечебного голодания.На что следует обратить свое внимание в эти три дня?Первый день (перед воздержанием от пищи)Например, ты решила воздержаться от пищи в субботу. В этом случае в пятницу ешь только свежие овощи и фрукты, в любых количествах. Возможно, что тебя будет беспокоить чувство голода, и возникнет искушение съесть что-то более серьезное. Не поддавайся ему.Пей фруктовые соки, коктейли, травяные настои, бульоны. Главное, чтобы они были свежими и натуральными. В конце дня порадуй себя легким ужином и пораньше ложись спать.Второй день (воздержание)После восьмичасового сна начни день с обильного питья. Лучше всего в этот день остаться дома (именно поэтому рекомендуется практиковать лечебное голодание в выходные дни). Займись делами, которые не требуют от тебя больших физических усилий.Можешь читать, медитировать, шить, полить комнатные растения или выбрать другое спокойное занятие. Пей чистую воду или воду на фруктах (сливах, яблоках, апельсинах). Сами фрукты не ешь.Некоторые считают, что в этот день идут на пользу натуральные соки и овощные бульоны. Все зависит от тебя и от того, какие именно ингредиенты ты используешь при их приготовлении. Апельсиновый сок подходит только в том случае, если в нем нет мякоти плодов. Процеженный овощной бульон или овощной отвар годятся, а вот бульоны, содержащие кусочки овощей, не подходят.Смысл такого голодания заключается в том, чтобы желудку не приходилось переваривать продукты. Также нужно пить достаточное количество жидкости, чтобы не допустить обезвоживания.Третий день (после лечебного голодания)Как мы уже говорили раньше, после завершения голодания не стоит бросаться к холодильнику и утолять голод всем, что попадается под руку. Если ты воздерживалась от пищи в субботу, то этот день придется на воскресенье.В этот день рекомендуется избегать вредных для здоровья человека продуктов: изделий из белой муки, сахара, фаст-фуда, жирной и жареной пищи, мяса и молочных продуктов.Обрати внимание на фрукты, овощи (лучше всего свежие), орехи, бобовые и цельнозерновую муку. Не переедай и старайся избегать сильных физических нагрузок.