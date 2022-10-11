Для здоровья образ жизни важнее наследственности

Исследование ответило на вопрос, который люди часто задают учёным: что является более важным для здоровья человека - наследственность или образ жизни. Оказалась, что с определённого возраста набор генов имеет уже не такое определяющее значение.Вся наука гериатрия, посвящённая долгожителям, до сих пор не может ответить на вопрос о том, благодаря чему люди доживают до 100 лет и больше. Кто-то говорит о наборе генов, который позволяет даже курящим и употребляющим алкоголь людям устанавливать рекорды долголетия, а ведущим здоровый образ жизни умирать в 60 лет от рака. Кто-то утверждает, что это целая комбинация факторов, включая и правильные привычки. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли смогли ответить на этот вопрос. Оказывается, после 55 влияние генов становится не таким определяющим.За последние годы учёные неплохо разобрались с тем, как проявляется генетическая изменчивость. И теперь они оценили воздействия генетики, возраста и образа жизни на экспрессию около 20 000 генов. По этой экспрессии можно отслеживать показатели целого ряда биологических процессов, включая уровень гормонов, обмен веществ и высвобождение ферментов, исцеляющих организм. По набору генов, которые нам достаются от папы с мамой, можно спрогнозировать экспрессию, и этот прогноз оказывается очень точным, но лишь до 55 лет. А потом этот набор генов приобретает второстепенное значение. Хотя именно после 55 и возникают характерные возрастные болезни вроде старческого слабоумия, диабета, и сердечно-сосудистых патологий.