Чем полезны растительные белки и где их больше всего

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Белки необходимы нашему организму, это главный строительный элемент клеток.Человеку необходимы 22 аминокислоты, они участвуют в процессе деления клеток. Из них 13 организм взрослого человека вырабатывает сам, остальные 9 необходимо получать с пищей.Белки отвечают за здоровье волос ногтей, кожи. За гормональный баланс, обновление клеток, транспортировку питательных веществ и рост, развитие и обновление клеток. Без белка не обойтись никак.Чем различаются белки животного и растительного происхожденияГоворя о белке, многие сразу представляют куриную грудку, яйца или творог. Действительно, пища животного происхождения богата этим нутриентом. Более того, в ней белок легкоусвояемый, содержащий все незаменимые аминокислоты. Это органические соединения, которые не синтезируются в организме и должны поступать с пищей, чтобы обеспечить телу всё необходимое для построения собственного белка.Растительный протеин, как правило, не настолько сбалансирован по аминокислотному составу, как животный. Например, в бобовых содержится мало метионина и цистеина, а в зерновых — лизина.И если вы потребляете только растительную пищу, то для получения всех незаменимых аминокислот нужно сочетать разные продукты. Хорошая новость в том, что они не обязательно должны содержаться в одном блюде.Например, лизин накапливается в скелетных мышцах и 60% его суточной нормы сохраняется в организме в течение трёх часов после еды. Так что, если вы пообедали блюдом из гороха, а поужинали рисом, у тела будет полный набор аминокислот, как если бы вы предпочли куриную грудку.Кроме того, растительная пища богата клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, в то время как продукты животного происхождения нередко содержат много насыщенных жиров, которые советуют ограничивать.Почему стоит потреблять больше растительного белкаЕсть несколько причин пополнить рацион продуктами, богатыми этим веществом.Растительные источники белка полезны для здоровьяДиета, включающая много овощей, бобовых и зерновых, естественным образом уменьшает количество насыщенных жиров в питании, что снижает уровень холестерина и других соединений, которые увеличивают риск образования бляшек на стенках сосудов.В метаанализе 112 научных работ подсчитали, что, заменив одну?две порции белка из животных источников растительным протеином, можно снизить риск сердечно?сосудистых заболеваний в среднем на 4%.А в масштабном обзорном исследовании с участием более 617 тысяч человек в возрасте от 50 до 71 года выяснили, что употребление белка растительного происхождения снижает риск ССЗ и инсульта. Не зря диета, основанная на такой пище, ассоциируется с долгожительством.Растительная еда помогает поддерживать весПолучая белок из овощей, бобовых и зерновых культур, поддерживать вес будет действительно проще, поскольку эти продукты, как правило, менее калорийны.Так, в исследовании, охватившем 1 475 человек с разными пищевыми привычками, подсчитали, что среди вегетарианцев лишние килограммы имеются у 14,7%, а среди веганов — у 10,6%. В то же время в категории всеядных избыточный вес оказался у 20%.В исследовании с участием европейских подростков тенденция подтвердилась: выяснилось, что у ребят с ожирением процент животного белка в питании значительно выше, чем у их сверстников, не имеющих проблем с весом. У тех же, кто потреблял больше протеина из растительных источников, чаще определяли меньший процент жира и нормальный ИМТ.Похожие данные получили в обзоре 12 исследований, посвящённых диетам, направленным на снижение веса. Оказалось, что вегетарианские режимы питания помогают потерять больше килограммов, чем те, что включают мясные продукты.Переход на растительный белок — это экологичноУчёные подсчитали, что для производства 1 кг белка животного происхождения необходимо 6 кг растительного протеина для скота.Выращивание такого количества корма требует ресурсов — земли и воды, а также увеличивает выброс парниковых газов, которые ассоциируются с сельским хозяйством.Чем больше людей перейдёт на растительный белок, тем меньше вреда будет наноситься окружающей среде.В каких продуктах растительного происхождения много белкаДля обеспечения организма человека необходимым количеством нутриента из растительных источников в рационе обязательно должны присутствовать следующие высокобелковые продукты.СояЭто единственный бобовый продукт, близкий к мясу и молоку по составу белка. Соя содержит хорошо сбалансированную комбинацию аминокислот и усваивается на 95–98%.Вот популярные продукты из этой культуры:Соевое молоко. Чтобы получить этот напиток, бобы сначала замачивают, затем измельчают в большом количестве воды, фильтруют и нагревают. В результате из «молока» исчезают все антинутриенты, которые могут помешать усвоению, и остаётся около 2,5 г белка на 100 г продукта.Тофу. Продукт с нейтральным вкусом, по консистенции напоминающий сыр. Его делают из соевого молока, добавляя коагулянты для придания нужной текстуры и спрессовывая в брикеты. Тофу содержит около 14 г белка на 100 г своего веса.Мисо. Соевая паста, из которой готовят знаменитый суп с добавлением тофу и водорослей. Содержит около 12 г белка на 100 г массы.Согласно исследованиям, употребление соевых продуктов снижает риск ССЗ и рака. Более того, они содержат изофлавоны — фитоэстрогены, сходные с женскими половыми гормонами. Благодаря им употребление сои может улучшить состояние во время менопаузы и предотвратить остеопороз — уменьшение костной массы.Другие бобовыеВарёные горох, фасоль, чечевица, нут содержат от 8 до 11 г белка на 100 г продукта.Метод приготовления может сказаться на степени усвояемости бобовых. Дело в том, что, помимо протеина и клетчатки, эти продукты содержат антинутриенты — вещества, которые вырабатываются растениями для защиты от насекомых, плесени и грибка. Они могут затруднять пищеварение и усвоение некоторых микроэлементов, например железа.Поэтому важно замачивать бобовые перед приготовлением, а затем варить их до мягкости. Такой способ практически полностью удаляет антинутриенты.ОрехиЭто ещё один хороший источник растительного белка, а также ненасыщенных жирных кислот. Последнее особенно важно для веганов, исключивших пищу животного происхождения. Все виды орехов содержат довольно много белка на 100 г веса:миндаль — 21 г;бразильский орех — 14,3 г;кешью — 18,2 г;фундук — 15 г;макадамия — 7,9 г;арахис — 25,8 г;пекан — 9,2 г;кедровые орехи — 13,7 г;фисташки — 20,6 г;грецкие орехи — 15,2 г.Кроме того, эти продукты — богатые источники кальция, магния и калия, так что разумное их потребление может защитить от дефицита микроэлементов.Зерновые культурыСреди зерновых лидером по количеству белка является киноа, родина которого — Южная Америка. В 100 г готовой крупы содержится порядка 4,4 г нутриента, тогда как в остальных кашах, включая гречневую, овсяную, кукурузную, пшённую и пшеничную, — около 3–3,6 г.Конечно, по количеству протеина зерновые сильно уступают бобовым, но в то же время эти продукты необходимы, чтобы обеспечить полноценный состав аминокислот. Например, в них значительно больше метионина — незаменимой серосодержащей аминокислоты, которая поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей, участвует в детоксикации организма, способствует усвоению селена и цинка и защищает печень от накопления жиров.Кроме того, зерновые культуры богаты, флавоноидами и полифенолами — антиоксидантами, которые противодействуют окислительному стрессу.