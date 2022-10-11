Горький апельсин, омега-3 и эфедра провоцируют мерцательную аритмию у молодых

Сердечно-сосудистые нежелательные явления, такие как мерцательная аритмия, тесно связаны с другими осложнениями, включая инсульт.Около пятой части населения мира используют травяные добавки, но до 70 процентов пациентов скрывают эту информацию от своего основного поставщика медицинских услуг. Однако растущее число тематических исследований подчеркивает настоятельную необходимость осторожности при приеме некоторых травяных таблеток."Клинические исследования предупреждают, что такие добавки, как горький апельсин, омега-3 и эфедра, могут вызывать опасные нарушения сердечного ритма. Эта информация важна в свете данных, опубликованных ранее в этом году, которые показывают, что случаи ФП значительно возросли за последние два десятилетия. Сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся основной причиной инсульта, за это время увеличились на 72 процента. Это означает, что теперь оно превышает общее число людей, у которых диагностированы наиболее распространенные виды рака или болезни сердца", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Аритмия является доказанным предшественником инсульта, который, как мы знаем, может иметь разрушительные последствия для людей и их семей. При первых признаках что ваш ритм стал нерегулярным, или что-то изменилось, важно записаться на прием к своему терапевту.Если аритмию не диагностировать, риск инсульта и других осложнений может быть очень высоким, поэтому не откладывайте постановку диагноза, если у вас есть какие-либо подозрения.