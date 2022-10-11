Начать с себя: как найти баланс и радоваться жизни
Что происходит
В 30 лет у человека появляются первые проблемы, на которые раньше он не обращал внимания и с которыми идет к врачу. Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев выделяет две группы:
проблемы ЖКТ: чаще всего обнаруживаются язвы, гастрит, обусловленные стрессовым фактором, приемом антибактериальных средств;
проблемы с позвоночником: например, грыжи, появление которых связано с сидячим образом жизни, сидячей работой и снижением мышечного корсета спины.
«Но я хотел бы подчеркнуть, что человек подвержен заболеванию вне зависимости от возраста. Мы видим, что сахарный диабет, атеросклероз, кардиологические заболевания имеют склонность молодеть».
Кроме физического аспекта, страдает и психологический. После 30 лет обостряется синдром отложенной жизни.
«Синдромом отложенной жизни называют состояние, когда человек не живет здесь и сейчас, а постоянно думает о будущем — возможных событиях или достижениях».
Самый простой пример: некоторые откладывают жизнь до того момента, как похудеют, чтобы лишь после этого разрешить себе покупку новой одежды, поездку на море и так далее. То же самое касается и других важных моментов: окончания института, выхода на новую работу, покупки квартиры или машины. И пока это не случится, человек не позволяет себе радоваться, а покорно ждет. В результате жизнь превращается в ожидание, радость уходит. По мнению Вероники Сысоевой, все дело в том, что нас не учат идти к своим целям поэтапно и наслаждаться в процессе.
Что делать
Первое и главное, что нужно понять: вы взрослый и лишь от вас зависит то, какой будет ваша жизнь. Не ждать, не витать в облаках, а действовать в границах возможностей. Причем не нужно думать, что цели, особенно глобальные, достигаются сразу. Нельзя в одночасье решить большую задачу и за один день достичь высоких результатов. Научитесь видеть цель перед собой и каждый день делать к ней те маленькие шаги, которые вам под силу. Здесь понадобятся упорство и дисциплина. Но при этом нельзя забывать о своем состоянии, важно чувствовать радость каждого дня и быть счастливым.
«Как это объединить? Нужно разбавлять рутинную работу яркими событиями, встречами, свиданиями, поездками, путешествиями».
Если вы хотите улучшить качество жизни, почувствовать себя полным энергии, начните с внедрения правильных пищевых привычек и регулярных тренировок. Не ругайте себя за провалы, а хвалите за успехи — еще одну тренировку или полноценный завтрак.
Здоровый образ жизни, по словам Дениса Прокофьева, состоит из следующих аспектов:
Физическая активность. Вид и сложность тренировок подбираются индивидуально в зависимости от состояния здоровья и целей, в целом должно получиться не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю..
Питьевой режим. Не стремитесь выпить два литра за один прием, но старайтесь регулярно пить в течение дня.
Гигиена сна. Здесь важно не только количество, но и качество. Старайтесь ложиться раньше, исключите гаджеты как минимум за час до сна, спите в темноте, проветривайте спальню.
Правильное питание. Воспользуйтесь «правилом тарелки»: половину тарелки занимают овощи, четверть — мясо, птица, рыба, четверть — злаки, крупы.
Кроме того, что с помощью питания можно отрегулировать баланс белка, жиров, углеводов и калорий. Продукты, которые мы ежедневно включаем в рацион, могут помочь скорректировать привычные дефициты микроэлементов, например, магния и йода.
«Любые стрессы увеличивают потребность в магнии: образуется большое количество катехоламинов (адреналин, норадреналин, дофамин), которые способствуют ускорению выведения магния из клеток. Адекватное поступление магния в организм повышает стрессоустойчивость. Особенно богаты магнием: ламинария, семена кунжута, мака, подсолнечника, тыквы, грецкий орех, бобовые, цельные злаки, различные отруби, морепродукты, твердые сыры, курага, чернослив».
В России есть регионы с недостаточным содержанием йода в почве, растениях, воде, что может привести к поражению щитовидной железы у местных жителей. Замедление основного обмена, необъяснимое увеличение массы тела, повышение артериального давления, отеки, одутловатость лица, запоры, апатия, сонливость, слабость, утомляемость, снижение памяти и быстроты мышления интеллектуальных способностей, осиплость голоса, сухость кожи, ломкость волос — все это может быть вызвано недостатком йода.
Ольга Лушникова рекомендует включать в рацион печень трески, морские водоросли, морскую рыбу (хека, минтай, навагу, пикшу, сайду, треску, путассу), морепродукты, куриные яйца, фасоль, хурму, и, конечно же, йодированную соль.
Как только вы войдете в режим, то почувствуете, как много у вас стало энергии, вам захочется жить, работать и творить прекрасное.
«Человек, который занимается физкультурой, более энергичен, потому что у него ускоряются все обменные процессы».
Начинайте постепенно, не старайтесь выжать из организма максимум за одну тренировку, иначе быстро выдохнитесь и снова отложите новую жизнь на неопределенный срок. После 30 лет физическую нагрузку нужно увеличивать плавно, без стресса.
Не верьте тем, кто говорит, что после тренировки должно все болеть — это опасный миф. Тренироваться нужно без боли. Постепенно внедряйте следующие привычки:
делайте зарядку по утрам, а по вечерам — упражнения, которые направлены на расслабление мышц
гуляйте на свежем воздухе каждый день не менее часа,
контролируйте осанку во время ходьбы и в положении сидя,
тренируйтесь умеренно, а не интенсивно,
носите правильную обувь — от обуви с узким мысом, на абсолютно плоской подошве или на высоком каблуке лучше отказаться.
А Вероника Сысоева напоминает, что смысл жизни человека в эмоциональном удовлетворении и развитии.
«Нет промежуточного варианта — есть либо развитие, либо деградация. И когда мы деградируем, счастья можно не ждать. Качество жизни будет всегда ухудшаться во всех сферах жизни. Нам самим нужно поменять отношение к жизни и детей воспитывать уже иначе — чтобы они перестали ждать, как это делаем мы и как это делали наши предки».
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