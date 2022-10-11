Невролог Мосин назвал два вещества, без которых мозг не проживет и пяти минут

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Нервная система — это сложная система «электропроводки», которая передает информацию от каждого органа и ткани в центр управления — головной мозг. Это сложный орган, строение и функции которого полностью не изучены.На сегодняшний день есть целый ряд интересных цифр, которые отражают строение и работу мозга. Так, по приблизительным подсчетам, он содержит около 100 миллиардов нейронов — клеток, которые обрабатывают, систематизируют и запоминают информацию. Если сложить все нервные волокна, которые есть внутри обоих полушарий, они вытянутся в линию длиной в полмиллиона километров. Поверхность мозга — не гладкая, она имеет сеть извилин, которые в итоге формируют площадь примерно 20 м2.Не менее впечатляет и работа мозга. Импульсы от одной клетки к другой и к органам передаются с скоростью 288 км/ч, но с возрастом скорость немного тормозится — примерно на 10–15%. Поэтому пожилые люди более медлительны, дольше думают, хуже запоминают. Если сравнить мозг с компьютером, то объем его памяти достигает 5 Петабайт. Чтобы понять такой объем — это 300 лет непрерывного просмотра фильмов. Но это далеко не все невероятные способности мозга, он настолько поразительный и уникальный орган, что нейробиологи постоянно узнают что-то новое.Самый «жирный» из всех органовПримерно на 60% мозг состоит из различных жировых соединений, часть из них — в соединении с белками или углеводами. Чтобы поддерживать работоспособность мозга, ему необходимо поступление жировых молекул, в особенности ненасыщенных жирных кислот класса омега-три и омега-шесть.Эти кислоты помогают сохранять целостность нейронов, помогают переносить внутрь клеток жирорастворимые витамины и помогают в синтезе трансмиттеров. Помимо этого жиры помогают защитить мозг от системного воспаления, поскольку они обладают противовоспалительными эффектами. Поэтому не забывайте регулярно есть рыбу, морепродукты или дополнять рацион капсулами с рыбьим жиром.2 самых нужных веществаЕсли в отношении различных других веществ, которые нужны нервным клеткам для полноценной работы, — жиров, витаминов, ионов, — вопрос еще спорный, то в отношении глюкозы и кислорода все очень четко. Прекращение поступления этих двух веществ ведет к гибели нейронов буквально за 5, максимум 6–7 минут. Уже с 3–4-й минуты в тех очагах, которые лишены питания из-за тромба в мозговом сосуде, начинаются необратимые изменения.Это лежит в основе инсультов. Если же голову полностью лишить кровообращения, мозг полностью погибнет в течение 5–7 минут, полностью израсходовав кислород и глюкозу. Запасать эти вещества нервная ткань не умеет. Поэтому пока к мозгу притекает кровь — он жив, как только приток крови прекратится — наступает его гибель.Ты спишь, а он пашетУченые много лет изучают электрическую активность мозга, которая отражает его работу. По данным ЭЭГ было выяснено, что, когда тело спит, мозг не отдыхает, а продолжает свою работу. Причем его активность даже выше, чем в период бодрствования, хотя он отключается от внешней среды, переставая воспринимать внешние стимулы.Этот факт определили по активности разных типов волн: когда мы не спим, это бета- и альфа-волны, а в периоды сна, особенно на начальных этапах, это тета-волны. Они по своей амплитуде гораздо выше остальных. Это указывает на активную работу нейронов.Важен не размер, а возможностиМногие считают, что чем меньше мозг, тем хуже умственные способности. Но среди всех биологических видов люди не могут похвастать размерами мозга — у людей он весит около 1 300 г, а кашалот имеет мозг весом почти 7 кг, но это совершенно не говорит о том, что кит умнее нас с вами. Биологи доказали: важен не размер, а особенности структуры, функциональности мозговой ткани. Даже среди людей размер органа различается в пределах от 1 200 до 1 500 г, и у Эйнштейна он весил всего 1 230 г.Важны соотношение мозга к телу и общий объем контактов между клетками, плотность нейронов в области коры, которые, собственно, и отвечают за интеллект. Поэтому важно с детства тренировать свой мозг, чтобы задействовать все имеющиеся ресурсы, активировать их и стимулировать активно трудиться.Очень экономная электростанцияЕсли ученым когда-то удастся создать компьютер, процессор которого будет равен интеллекту человека, для его работы понадобится отдельная мощная электростанция, чтобы одновременно обработать столько процессов, что протекает в мозге. А вот наш орган очень скромен в отношении энергии — во время работы он выделяет энергию, которой бы хватило на одну лампочку. И параллельно в нем протекает столько процессов, сколько сегодня не воспроизводит ни один самый крутой компьютер.Он стареет раньше всехЕсли на лице и теле первые признаки старения можно отметить после 30 лет, а может, и позднее, то мозг начинает стареть уже с 20 лет. До этого возраста он активно копит информацию, различный опыт, хранит практически всю получаемую извне информацию, регистрирует ее, но потом все меняется.Объем памяти людей колоссальный, но не бесконечный. Поэтому для того, чтобы избежать переполнения «архивов», мозг включает особый механизм — он замедляет часть функций после 18–20 лет. Нейроны начинают фильтровать информацию, отсеивая ненужное, и с годами эта фильтрация становится все более серьезной. Поэтому обучаться по мере взросления сложнее, но если вы постоянно тренируете свой мозг, процессы старения можно минимизировать.Запахи погружают мозг в блаженствоУченые наблюдали за активностью мозга у людей, которым давали ощущать приятные и неприятные запахи. Когда люди ощущали запах сладостей, ванили и особенно шоколада, усиливалась активность как альфа- так и бета-волн, но дополнительно включались еще и тета-волны, которые провоцируют состояние неги, расслабленности и блаженства. Аналогичные процессы у нас возникают, когда мы перед сном нежимся в теплой постели, расслабляемся и засыпаем.За сутки он «ест» 20% калорийОт общей скорости метаболизма (так называемого базового, без физических нагрузок) мозг расходует около 20% всей энергии. Но это, конечно, не значит, что нужно лежать на диване и разгадывать кроссворды, читать книги, чтобы похудеть. Для работы мозга нужны активность, поступление крови, богатой кислородом. А именно во время физических нагрузок происходит усиление кровообращения и насыщение крови кислородом.