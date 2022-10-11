Неприятные признаки дефицита железа в организме перечислила врач Кашух
Врач Кашух сообщила в интервью:
«Дефицит железа в организме наблюдается у каждой десятой женщины независимо от возраста».
Медик заметила, что недостаток этого микроэлемента нарушает нормальную физиологическую функцию крови и тканей (включая мышцы, мозг). Тяжелые случаи дефицита железа приводят к развитию такого заболевания как железодефицитная анемия, означающая слишком низкий уровень эритроцитов, малокровие.
Екатерина Кашух перечислила «Известиям» неприятные признаки дефицита железа в организме.
Повышенная утомляемость.
Выпадение волос.
Головокружения.
Ломкость ногтей.
Специалист заметила, что нередко проблему дефицита железа вызывает несбалансированное, лишенное нужных продуктов питание. В частности, одним из ключевых источников микроэлемента является мясо и субпродукты.
Другие возможные причины дефицита: обильные менструации, кровотечения в пищеварительном тракте, воспалительные процессы.
Кашух добавила, что лучшим способом выявить данное нарушение в организме является анализ крови – самим пострадавшим, даже замечая симптомы, бывает трудно диагностировать проблему.
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