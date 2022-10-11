Неприятные признаки дефицита железа в организме перечислила врач Кашух

По словам врача Екатерины Кашух, дефицит железа в наши дни свойствен огромному числу женщин – этому способствует ряд причин, включая неподходящее питание, кровотечения в ЖКТ.Врач Кашух сообщила в интервью:«Дефицит железа в организме наблюдается у каждой десятой женщины независимо от возраста».Медик заметила, что недостаток этого микроэлемента нарушает нормальную физиологическую функцию крови и тканей (включая мышцы, мозг). Тяжелые случаи дефицита железа приводят к развитию такого заболевания как железодефицитная анемия, означающая слишком низкий уровень эритроцитов, малокровие.Екатерина Кашух перечислила «Известиям» неприятные признаки дефицита железа в организме.Повышенная утомляемость.Выпадение волос.Головокружения.Ломкость ногтей.Специалист заметила, что нередко проблему дефицита железа вызывает несбалансированное, лишенное нужных продуктов питание. В частности, одним из ключевых источников микроэлемента является мясо и субпродукты.Другие возможные причины дефицита: обильные менструации, кровотечения в пищеварительном тракте, воспалительные процессы.Кашух добавила, что лучшим способом выявить данное нарушение в организме является анализ крови – самим пострадавшим, даже замечая симптомы, бывает трудно диагностировать проблему.