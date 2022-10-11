Только не спорт: 5 способов снять тревожность, которые действительно работают

Действительность будто испытывает психику на прочность. Только мы адаптируемся к новой реальности, как нас ждут новые испытания. Как их пережить и сохранить рассудок?Здоровая психика не менее важна, чем здоровое сердце. Правда, если с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы мы рано или поздно отправляемся к врачу, то к психотерапевту обращаемся в исключительных случаях. А это очень важно в тревожное время. Максимум, что мы делаем для собственной психики: следуем советам от непрофессионалов из интернета. Но так делать категорически нельзя! Иначе вы навредите еще больше.— Психические расстройства возникают, когда человек переживает очень сильный стресс, который преодолевает защитные барьеры в психике, или когда ослаблена способность человека сопротивляться стрессу, — объяснила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Марина Кинкулькина. — В обычных условиях людей, испытывающих тревогу, не более 30 процентов. Сейчас уровень стресса средний.10 октября во всем мире отмечают День психического здоровья. Эксперты рассказали, как снизить влияние стресса на организм, и описали методы, которые только вредят.— Мы не всегда можем повлиять на ситуацию, но, чтобы не допустить развития негативных последствий, нужна профилактика, — рекомендует Марина Кинкулькина. — Повышать сопротивляемость стрессу нужно всегда.Чаще всего речь идет о здоровом образе жизни, правильном, сбалансированном питании, режиме дня и физической нагрузке. Но это общие советы с исключениями.Вредные рекомендацииРезко увеличить физическую нагрузку.Если до этого вы были малоактивны, резко менять привычный образ жизни не стоит. Вводить нагрузку необходимо постепенно, чтобы не создать для организма еще одну стрессовую ситуацию.— Не надо идти на бокс или поднимать штангу, можно ездить на велосипеде, плавать, заниматься йогой, — объясняет наш эксперт.Выбирать успокоительные по совету знакомых.Даже если они волшебным образом справились с депрессией и тревогой у соседки за несколько часов, это вовсе не означает, что такой же препарат подойдет и вам.— Стандартные схемы подходят далеко не всем и могут усугубить состояние, — предупреждает доктор Кинкулькина. — Если вы испытываете дискомфорт, продолжительную тревогу или беспокойство, запишитесь на прием к психотерапевту или психиатру.Врач подберет индивидуальное лечение.Генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России— Если есть потребность в назначении лекарственных препаратов, необходимо прийти на прием к врачу, который совершенно точно скажет, какие препараты принимать безопасно, — добавляет генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.Не снимайте стресс алкоголем.Такой способ, по словам Марины Кинкулькиной, принесет облегчение разве что на короткий промежуток времени. Это очень опасное решение, которое приведет к быстрому формированию зависимости.Эффективные привычки против стрессаРазговаривайте с близкими.Практически безвозмездный метод терапии. Разве что потребуется небольшой торт или пирожные, чтобы за чашкой чая вечером обсудить все наболевшие проблемы.— Мы совершенно забыли, что один из самых простых методов психотерапии — «вентиляция» своих эмоций, когда мы говорим нашим близким о том, что нас волнует, — говорит Светлана Шпорт.Наши внутренние переживания переходят в словесную форму и покидают нас значительно быстрее, чем если бы мы копили в себе тревогу. Поэтому эксперт рекомендует проговаривать свои переживания.Заполнить день делами.Если вы заняты, у вас нет времени на переживания. Занятость тоже неплохо помогает бороться со стрессом.— День должен быть расписан, — рекомендует Марина Кинкулькина. — Пользуйтесь методом маленьких шагов: разбейте крупную задачу, которая кажется невыполнимой, на несколько частей. Приступить к небольшому делу проще.Когда появляется свободное время, потратьте его на хобби, чтобы отрезать любую возможность негативным мыслям добраться до вас.Помогайте близким и незнакомым.В борьбе со стрессом помогает забота о других. Поэтому, если вы чувствуете, как тревога начинает нарастать, помогайте одиноким людям, соседям, просто прохожим на улице.— Добрые отношения — тоже важный фактор, — говорит доктор Кинкулькина.Сократите информационный поток.Некоторые эксперты и вовсе рекомендуют отказаться от просмотра, прослушивания и чтения новостей. Но в курсе происходящего вокруг все же быть стоит. Рекомендуется довольно сильно ограничивать себя в инфопотоке. Например, смотреть ленту два раза в день, но не ранним утром после пробуждения, и не после 18 часов, чтобы уснуть спокойно.Найдите занятие, которое вас наполняет.Кому-то силы придает прослушивание музыки, а кого-то наполнит ресурсами любимый сериал. Определитесь с занятиями, которые в тяжелый момент помогут вам справиться с тревогой и беспокойством.