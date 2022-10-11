«Если врач назначил гомеопатию, бегите» — доктор Фил о критериях выбора специалиста

Кандидат наук, кардиолог Филлип Кузьменко, известный в сети как Доктор Фил, перечислил признаки врача, «продавшего» свой профессионализм, а также назвал группы «фуфломицинов», которые принимать можно, но бесполезно.По словам Филиппа Кузьменко, хороший врач не может назначить биологически активные добавки в качестве лечения от какого-либо заболевания. Разве что с формулировкой «это вам не поможет, но теоретически может оказать положительный эффект, поэтому если у вас есть лишние деньги, можете его принимать».«Без этой важной ремарки врач, который говорит, что у вас заболевание А, поэтому я назначаю вам БАДы — это не специалист, а человек, который на вас зарабатывает, либо вообще ничего не лечит», - отметил экспертДоктор Фил также настоятельно рекомендует держаться подальше от врача-антипрививочника. Если специалист отговаривает вас от вакцинации, это означает, что он не знаком с пониманием того, что такое прививки.«И конечно, гомеопатия. Если врач назначает вам гомеопатический препарат — бегите», - подчеркнул Филипп Кузьменко.Эксперт также перечислил группы «фуфломицинов» - препаратов, не имеющих доказанной эффективности. Принимать «лекарство», которое не помогает, но вы прочитали о нем в интернете — это все равно что лечить гепатит куриными крылышками по совету соседки, считает врач. Подтвердить эффективность любого препарата могут только научные исследования, результаты которых обязательно должны быть опубликованы в авторитетных медицинских журналах..«Например, не стоит покупать лекарства, которые якобы помогают быстро излечить простуду. Речь не о гриппе, а об ОРВИ. Принимать все эти противовирусные препараты нет никакого смысла», - говорит Филипп Кузьменко.К числу «фуфломицинов» Доктор Фил также отнес ноотропы, которые обещают сделать вас умнее, улучшить память и вылечиться от инсульта. Эти группы препаратов помогают разве что их производителям стать богаче.«Сейчас снова стала популярна тема витаминов: осень, иммунитет просел, витаминов не хватает, надо их принимать. Это тоже глупость полнейшая, потому что все необходимые нам витамины мы принимаем каждый день с едой, если только не питаться хлебом и водой. От авитаминоза вы защищены на сто процентов. Витамины нужны нам в микродозах и абсолютно их необязательно их принимать в большом количестве», - заключил эксперт.