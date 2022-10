Кто много работает, чаще зарабатывает второй инфаркт

Людям, которые перенесли инфаркт, лучше не работать 55 часов в неделю и больше, показало исследование, которое было опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.Рабочие часы и сердцеСердечно-сосудистые заболевания – ведущая причина смерти в мире. Чтобы улучшить методы профилактики этой группы болезней, ученые исследуют множество факторов, способных оказывать на нее влияние. В настоящее время признано, что ряд характеристик рабочей среды может ухудшать здоровье сердца и сосудов.В мире один из пяти человек работает более 48 часов в неделю. По данным рекрутинговой компании Hays, в России каждый пятый работает 46-50 часов в неделю, 9% – более 55 часов.Ранее исследование показало, что большое количество рабочих часов в течение недели связано с ухудшением здоровья сердечно-сосудистой системы. Недавний систематический обзор говорит, что у тех, кто работает более 55 часов в неделю, риск инсульта выше на 33%, а ишемической болезни сердца – на 13% по сравнению с теми, кто работает стандартное количество часов (35-40).Большое количество рабочих часов может быть опасным для людей, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания. Эту гипотезу поддерживает недавнее исследование, продемонстрировавшее, что рабочие стрессовые факторы сильнее увеличивают риск смерти у людей с кардиометаболическими болезнями, чем у тех, кто от них не страдает.Рабочие часы и повторный инфарктВ новом исследовании канадские ученые впервые оценили, как большое количество рабочих часов влияет на риск повторного инфаркта.В исследовании участвовали 967 пациентов, проходивших лечение в канадских больницах по поводу инфаркта миокарда в 1995-1997 г.г. Все они были младше 60 лет и собирались продолжить работать. Респондентам регулярно задавали вопросы, чтобы понять, какие факторы риска сердечно-сосудистых болезней на них влияют.«Выявление (в результате опроса) большого количества рабочих часов и факторов рабочего стресса помогало понять, насколько неблагоприятна рабочая среда и какому давлению подвергаются участники исследования. Когда оба этих фактора присутствовали, наблюдалось существенное увеличение повторных коронарных катастроф», - сказал Ксавье Трудель (Xavier Trudel) из Университета Лаваля.За время наблюдения второй инфаркт развился у 21,5% участников исследования. У людей, которые работали более 55 часов в неделю, вторая сердечно-сосудистая катастрофа случалась примерно в два раза чаще, чем у тех, кто работал 35-40 часов.Повторный инфаркт чаще происходил у мужчин и в целом у более молодых людей – обычно именно они работали по многу часов. В группе людей, которые работали более 55 часов, было больше курящих и выпивающих людей. Большое количество часов, как правило, было ассоциировано с более высоким уровнем рабочего стресса.«Чтобы снизить риск рецидивов инфаркта миокарда, при вторичной профилактике нужно уменьшать количество рабочих часов. Их оптимальное количество нужно установить в исследованиях», - резюмировал Трудель.