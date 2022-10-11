Что указывает на скопление токсинов в организме: врач Русакова

В числе симптомов, указывающих на скопление токсинов в организме, медик Дарья Русакова назвала чрезмерную сонливость, быстро возникающее утомление, головные боли.Русакова заметила в интервью, что в организме могут скапливаться различные по своему происхождению токсины.«Токсины бывают разные: это и бактериальные, и вирусные, и также от каких-то лекарственных препаратов», - сообщила специалист, беседуя с «Москвой 24».Специалистка добавила, что употребление вредной пищи тоже способствует накоплению в организме нежелательных и потенциально опасных компонентов.«Если пища заражена какой-то бактериальной инфекцией, соответственно, бактерии могут выделять токсины, и они могут попадать в организм человека», – пояснила Русакова.Медик уточнила, что указывает на скопление токсинов в организме. Признаки проблемы обычно бывают неспецифическими, сказала эксперт.Вялость.Сонливость.Усталость.Головная боль.Проблемы с работой печени.Нездоровый, пожелтевший или сероватый оттенок кожи.