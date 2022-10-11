Начните прямо сейчас: 5 пищевых привычек, которые помогут сохранить фигуру и молодость

Совсем не обязательно постоянно сидеть на диетах и покупать дорогую косметику, чтобы хорошо выглядеть. Есть несколько хитростей, которые точно помогут сохранить молодость и фигуру без лишних трат, говорит диетолог.Чтобы сохранить стройность и молодость, необходимо приучать себя к правильным пищевым привычкам. Именно они помогут не срываться на сладкое, когда грустно или тревожно, не бежать к косметологу, паникуя, что на коже появились высыпания или же цвет лица стал слишком тусклым.Некоторые ошибочно считают, что правильные пищевые привычки — это дорого, они требуют много сил и вложений. На самом деле все совсем не так, говорит диетолог Раши Чоудхари. Эксперт из Индии рассказала о простых хитростях, которые действительно помогут выглядеть моложе и чувствовать себя гораздо лучше.Диетолог, эксперт по правильному питанию и снижению весаНосить с собой орехи и натуральный йогуртИли же любой другой полезный перекус, который вам больше всего нравится. Это могут быть:цельнозерновые хлебцы,пара кусочков твердого сыра,овощи,фрукты,греческий йогурт,кусочек вареной куриной грудки,творог.Часто бывает так, что интервал между завтраком и обедом слишком большой, поэтому желание перекусить вполне объяснимо. И лучше это будет творог с фруктами, нежели печеньки с конфетами, которые наверняка есть в офисе под рукой.Пить черный кофеКрепкий ароматный напиток действительно полезен для здоровья, если пить его в разумных пределах. По словам индийского диетолога, две чашки черного кофе в день помогут вам обуздать аппетит. В напитке содержатся антиоксиданты, которые полезны для сердца, — еще один аргумент «за», чтобы начать пить кофе без добавок (жирных сливок и сладких сиропов).Кстати, ученые уже давно пришли к выводу, что регулярное употребление кофе не увеличивает риска инфаркта или инсульта. Наоборот, он даже снижает вероятность развития сердечной недостаточности, рассказывала кардиолог Анна Кореневич.Не стесняться просить «замены» в ресторанеЕсли вы пожелаете, то повар без проблем уберет из вашего блюда жирный соус, заменит майонез на сметану, не будет добавлять в сырники сгущенку. Об этом надо обязательно сказать официанту без всякого стеснения.«Я всегда прошу положить чуть больше овощей, убрать из блюда сладкую кукурузу, заменить белый хлеб цельнозерновым. Это помогает укрепить правильные пищевые привычки и избежать срыва», — цитирует диетолога издание Indianexpress.Стараться ужинать раньше привычного времениПоздние ужины — главный стимулятор выброса инсулина и кортизола в кровь перед сном, из-за которых вы начинаете остро ощущать чувство голода, не можете заснуть, хотите съесть как можно больше сладкого.Даже если не всегда получается ужинать раньше, сдвигайте последний прием пищи на пару часов вперед хотя бы 3–4 раза в неделю. Вы увидите, что результат точно не заставит себя долго ждать.Не ругать себя за срывыПриучить себя к правильным привычкам — дело благородное, но долгое. Если вы больше десяти лет ели шоколад по вечерам, то не думайте, что откажетесь от этого за десять дней. Будут срывы, и это нормально, говорит Раши Чоудхари.— Не смейте ругать себя! Наоборот, срывы надо воспринимать как факт, что организм перестраивается, в нем что-то меняется, значит, вы двигаетесь вперед. Обязательно хвалите себя, когда поужинаете раньше и перекусите яблоком с орехами, а не печеньками. Позитивные эмоции очень помогают добиваться поставленных целей, — заключила диетолог.