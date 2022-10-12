Нарколог Куреков опроверг миф о неизлечимости женского алкоголизма

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Игорь Куреков, врач-нарколог и кандидат медицинских наук, назвал главные мифы о женском алкоголизме.Он опроверг миф о том, что у женщин алкоголизм развивается быстрее, чем у мужчин. Нарколог пояснил, что он прогрессирует одинаково у всех, но на длительность заболевания могут влиять другие факторы, например, состояние ЦНС. Также он отметил, что у представителей обоих полов алкоголизм может быть одинаково тяжелым.Также он отметил, что женский алкоголизм все-таки лечится. Однако добавил, что женщинам лечение дается тяжелее из-за психологических аспектов.Относительно количества выпиваемого спиртного Куреков также отметил, что мужчины и женщины выпивают одинаково много. При этом, все может зависеть от спиртного напитка. Так, например, пива нужно больше, чем вина для опьянения. Он также рассказал о пагубных последствиях алкоголя для внешности и отметил, что даже при употреблении малых доз спиртного лицо женщины меняется. Из-за вредной привычки лицо может изменить свой цвет, а также на коже может появиться сосудистый рисунок.