Депрессию будут лечить трехминутными сеансами тока ежедневно

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Регулярные воздействия слабым током на мозг в течение всего трех минут в день помогут справиться с депрессией. К такому выводу пришли исследователи из Университета Нанта во Франции, где методику испытали на 30 пациентах.Трехминутная вспышка слабого электромагнитного тока способна облегчить тяжёлую депрессию, не поддающуюся лечению. Пациенты из Франции обнаружили значительное улучшение своих симптомов, оно отмечалось даже у тех, кто до этого безуспешно испробовал до 6 различных типов антидепрессантов. Причём у некоторых жертв депрессии её симптомы после этой терапии не появлялись, как минимум, в течении 6 месяцев.Сегодня основными методами лечения тревожных расстройств и депрессии является когнитивно-поведенческая терапия, а также медикаментозное лечение или антидепрессанты К сожалению, в 55% случаев лекарства не помогают, пациенты на них не реагируют, зато имеется риск побочных эффектов. Тем ценнее прерывистая стимуляция всплеска - форма воздействия на мозг с помощью внешнего магнитного поля. Эта методика отличается от электросудорожной терапии - довольно спорного метода лечения тяжелой депрессии, при котором небольшой электрический ток проходит через мозг находящегося под общей анестезией пациента. Данная методика связана с долговременной потерей памяти.Для нового метода анестезии не требуется, близко к коже головы помещается веслообразное устройство с электромагнитной катушкой. Через него пропускают ток, создавая всплески электромагнитной энергии каждые 8 секунд. Они нацелены на дорсолатеральную левую область префронтальной коры головного мозга, которая участвует в регулировании настроения.