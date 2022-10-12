Ягода бессмертия: что будет с организмом, если каждый день есть бруснику

Брусника входит в тройку самых популярных у россиян осенних ягод. И хотя ее реже используют в заготовках, чему ту же клюкву или облепиху, она считается суперполезной. За целебные свойства ее даже называют ягодой бессмертия.Чем богата брусникаВ 100 граммах брусники 8,2 г — углеводов, 8,1 г — сахаридов, 0,7 г — белков, 0,5 — жиров. Эта ягода считается низкокалорийной — ее энергетическая ценность составляет всего 46 килокалорий.Также в ее составе:Витамины: А, В1 (тиамин) и В2 (рибофлавин), С, Е, РР (никотиновая кислота), бета-каротин (предшественник витамина А);Макроэлементы: калий, кальций, фосфор, натрий, магний, марганец, железо;Органические кислоты: бензойная, яблочная, щавелевая, лимонная.КстатиКак сообщали в Роспотребнадзоре, если съесть 100 граммов брусники, можно получить 95 процентов от суточной нормы органических кислот, 32,5 процента — марганца и 16,7 процента — витамина С.Используют не только ягоды, но и листья брусники — их тоже можно есть и заваривать, добавляя, например, в чай.Для кого же эта ягода будет особенной полезной? Гастроэнтеролог клинической больницы Святителя Луки Мария Титова назвала 6 причин есть бруснику как можно чаще.Врач-терапевт, гастроэнтеролог клинической больницы Святителя Луки1. Защитить сосудыБлагодаря флавоноидам, которые есть в ее составе, брусника улучшает эластичность сосудов и препятствует их ломкости.2. Снизить давлениеВ бруснике есть такое растительное вещество, как арбутин (гликозид, обладающий антисептическим действием). Благодаря ему ягоды обладают мочегонным действием, что в итоге дает еще один полезный эффект — снижение артериального давления.3. Поддержать иммунитетБрусника полезна для иммунитета, а если вы все-таки простудились — поможет побороть инфекцию. Все благодаря содержащемуся в ягодах витамину С, а также витамину РР — он усиливает усвоение аскорбиновой кислоты. Кстати, витамины группы В тоже приходят на помощь иммунитету.4. Улучшить состояние кожиА еще поддержать свое зрение — благодаря витамину А.5. Лучше справляться со стрессами и нагрузкамиТакое действие обеспечивают витамины группы В. Еще они помогают усваивать микро- и макроэлементы, участвуют в синтезе белка, ДНК, РНК и делении клеток, защищают организм от анемии, поддерживают гормональный баланс, работу пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем.6. Защититься от тромбов и бляшек в сосудахВитамин Е, который тоже есть в бруснике, влияет на свертываемость крови, помогая предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность крупных и мелких сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек.Как лучше хранить брусникуЧтобы ягода лучше сохраняла все свои полезные свойства, после сбора ее советуют обработать одним из следующих способов:просто заморозить без дополнительной обработки,заморозить с сахаром, если у вас нет сахарного диабета,высушить в духовке или в естественных условиях,законсервировать в виде морса, компота, сока.Кому противопоказана ягода бессмертияК сожалению, даже у полезных даров природы есть свои ограничения. По словам Марии Титовой, от употребления брусники надо воздержатьсягипотоникам. Это связано с тем, что одно из свойств брусники — способность снижать артериальное давление;страдающим мочекаменной болезнью — из-за мочегонного эффекта ягоды;если есть гастрит с повышенной кислотностью или язвенная болезнь. На фоне кислого вкуса ягоды усиливается секреторная функция ЖКТ;если были аллергические заболевания в анамнезе;принимающим препараты, разжижающие кровь, надо проявлять осторожность с употреблением брусники — она сама по себе способствует разжижению крови.