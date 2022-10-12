Некогда делать упражнения? Вероятно, вы преувеличиваете

У людей чаще всего есть время для физических упражнений, уверены ученые. А те, кто оправдывает свой неподвижный образ жизни занятостью, часто просто не видят потенциальное свободное время.У людей чаще всего есть время для физических упражнений, показывает на примере жителей США исследование, опубликованное в Preventing Chronic Disease. Те, кто оправдывает свой неподвижный образ жизни занятостью, часто просто не видят потенциальное свободное время.В среднем, согласно исследованию, американцы сообщают о 5 часах свободного времени в день. Большую часть этого времени они смотрят телевизор или пользуются электронными устройствами – смартфонами или компьютерами.Для исследования ученые использовали данные 32000 человек, которые принимали участие в национальном опросе, собиравшем информацию об использовании времени американцами, с 2014 по 2016 год.«Существует распространенное убеждение среди людей и даже среди медиков, что недостаток свободного времени – важная причина, по которой американцы недостаточно физически активны. Мы не обнаружили доказательств этим утверждениям», - сообщила соавтор исследования доктор Дебора Коэн (Deborah Cohen) из Корпорации RAND, некоммерческой организации, занимающейся исследованиями для улучшения политики здравоохранения.Авторы определяли свободное время строго, исключая из него походы по магазинам, уборку, приготовление пищи, уход за собой а также время, проводимое с детьми. Даже в этом случае они утверждают, что у представителей всех этнических групп и всех возрастов оставалось порядка 4,5 часов свободного времени.Большая часть свободного времени людей, которых охватило исследование, уходило на смотрение в экран: от 175 до 211 минут в день. Мужчины были физически активны всего 6,6%, а женщины – 5% своего свободного времени.Люди с более высоким доходом склонны посвящать больше времени физическим упражнениям, показало исследование.«Увеличение осведомленности людей о том, как они на самом деле используют время, и создание месседжа для поощрения снижения экранного времени может помочь людям стать более физически активными», - предполагает Коэн. Авторы делают оговорку, что для успешной конкуренции физической активности с электронными устройствами, для упражнений должны быть созданы удобные условия.В настоящее время ВОЗ и многие национальные рекомендации указывают, что достаточное количество физической активности – 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности.